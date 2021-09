Zurück in die Matrix: Trailer zum vierten Film veröffentlicht

Fast 20 Jahre ist es her das die Matrix-Trilogie im Kino gelaufen ist. Jetzt geht es mit einem vierten Teil zurück in die Matrix, denn Keanu Reeves, als Neo erwartet ein neues Abenteuer. Für den Film, der Ende des Jahres in die Kinos kommt, gibt es nun den ersten Trailer, der einige Eindrücke vermittelt. Dabei zeigt er bekannte Gesichter, sowie einige neue Darsteller.

Der vierte Film – Das kommt auf uns zu

Scheinbar ist Neo wieder in der Matrix gefangen und lebt sein Leben als Thomas Anderson. Dieses Mal scheint er allerdings zu wissen, das etwas nicht stimmt. So besucht der verwirrte Thomas Anderson einen Therapeuten und nimmt fleißig blaue Pillen. Die blaue Pille ist bereits aus den Vorgängern bekannt und sorgt dafür das die Menschen ihr Leben ohne das Wissen von der Matrix weiterführen können. Es ist an der Zeit, dass erneut jemand kommt und Neo mithilfe der roten Pille aus der Matrix aufweckt. Auch Trinity ist wieder mit dabei und steht Neo zur Seite in seinen neuen Kämpfen. Der Trailer verspricht einiges an Action. Was genau jedoch dazu führt, das Neo wieder in der Matrix gefangen war und welche Bedrohungen diesmal auf ihn warten, ist dem Trailer nicht zu entnehmen.

Die Matrix-Trilogie

In den frühen 2000er-Jahren ist der bis dato letzte Film der bisherigen Trilogie in den Kinos angelaufen. In den drei Filmen wird die Geschichte von dem jungen Hacker Thomas Anderson erzählt, der die Wahrheit über die Matrix herausfindet. Bei der Matrix handelt sich um eine computergenerierte Scheinwelt, in der die Menschen leben. Um die Wahrheit herauszufinden, nimmt der Hacker die rote Pille, die ihm von Morpheus angeboten wird. Alternativ hätte der er sich auch für die blaue Pille entscheiden können, um sein Leben normal weiterzuführen. Jedoch entscheidet sich Neo dafür aus der Matrix aufzuwachen und Morpheus Team zu helfen, die Menschen zu retten. Jetzt kehren Neo und Trinity zurück auf die Leinwand. Am 23. Dezember startet das neue Matrix Abenteuer im Kino.