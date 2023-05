TV-Tipp zum Wochenende: Rambo wird zum Mafioso

„Tulsa King“ ist beim deutschen Publikum schnell zu einer beliebten Serie geworden und erhält viele positive Bewertungen. Die Paramount-Plus-Serie basiert auf einen Großstadt-Mafioso, der aufs Land zieht und dort den Einfluss des Mobs ausdehnen soll. Doch es gibt weitaus mehr, was die Gangster-Serie so beliebt macht.

Tulsa King: Darum geht es in der Gangster-Serie

Dwight Manfredi (Slyvester Stallone) auch bekannt als „The General“ wird nach einem 25 Jahre langem Aufenthalt im Gefängnis entlassen. Kaum in der heutigen Welt angekommen schickt ihn sein Boss ins Exil, wovon Manfredi überhaupt nicht begeistert ist. Seine neue Heimat: die rund 400.000 Einwohner große Stadt Tulsa in Oklahoma. In Tulsa soll er eine neue kriminelle Organisation aufbauen. Aber schon bald erkennt Dwight die wahren Gesichter seiner Mafia-Familie, über die er geschwiegen hat und deswegen 25 Jahren im Gefängnis saß. Daraufhin stellt er seine eigene Crew zusammen, damit sie ihm helfen, die Mafia aus seiner Stadt zu treiben. Wieso ihm die Stadt wichtig ist und warum seine Mafia-Familie enttäuscht von ihm ist, erfährst du erst, wenn du die Serie guckst.

Wo kannst du die Serie schauen?

„Tulsa King“ erschien in den USA bereits am 13. November 2023, noch weit vor dem Start hierzulande von Paramount+. Da die Serie nicht nur beim Publikum so gut ankam, sondern auch bei den Kritikern, bestellte Paramount+ noch im November vergangenen Jahres eine zweite Staffel. Hinter der erfolgreichen Serie steckt Taylor Sheridan, der bekannt für Serien wie „Yellowstone“, „1883“ und „1923“ ist. Auch Tulsa King versprüht Sheridans typische Verortung ins Native America mit einem gewissen Westerncharme. Beim Sehen der Serie werden dir bekannte Gesichter auffallen, denn zu den Darstellern zählt nicht nur Sylvester Stallone als Dwight Manfredi in der Hauptrolle, sondern auch seine Tochter Scarlet Rose Stallone.