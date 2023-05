Netflix plant deutschen Ableger einer erfolgreichen Serie

Nach dem Erfolg von „Too Hot To Handle: Germany“ plant Netflix nun den nächsten deutschen Ableger seines globalen Dating-Erfolgshits. Der Casting-Aufruf für „Love is Blind Germany“ ist bereits gestartet. Die moderne Partnersuche erhält in der Reality-Show einen besonderen Anstrich, der dem Sprichwort „Liebe ist blind“ auf den Zahn fühlt. Die deutsche Fassung soll voraussichtlich im Sommer 2024 erscheinen.

Netflix versucht es erneut: Deutscher Ableger soll Zuschauer anziehen

Warum ein Erfolgsrezept nur einmal anwenden? Diese Frage scheint sich der Streaming-Gigant nach dem ersten überzeugenden Einschlag seiner letzten deutschsprachigen Adaption gestellt zu haben. Das Dating-Format „Too Hot To Handle“ stieß nicht nur bei hiesigen Fans der Originalproduktion, sondern auch bei Medienvertretern und der Online-Community auf großen Anklang. „Love is Blind“ ist eine weitere Netflix-Dating-Reality-Show, die international fleißig Einschaltquoten sammelte. Netflix hat bereits über Produktionspartner Redseven Entertainment zum großen Casting für die deutsche Adaption aufgerufen.

Der Ansatz der Partnersuche in der Dating-Serie unterscheidet sich dabei stark von konventionellen Methoden. 30 Singles auf der Suche nach der großen und wahren Liebe erhalten die Chance sich kennenzulernen. Dabei erhalten sie jedoch keinerlei Einsicht in das Aussehen ihres Gegenübers. Sollten sich die Kandidaten verlieben, können sie ihrem ausgewählten Partner einen Antrag machen. Erst nach der Verlobung sehen sich die beiden Verliebten zum ersten Mal. Netflix begleitet die Paare in ihrer Zeit zurück in der „echten Welt“ während der gemeinsamen Hochzeitsvorbereitungen. Die zuvor emotional geknüpfte Verbindung soll nun durch den physischen Kontakt zueinander vertieft werden. Dabei bleibt stets die Frage im Raum, ob die Liebe wirklich blind sein kann oder die Realität dem großen Traum ein jähes Ende bereitet.

Die erste Staffel „Love is Blind“ startete bereits im Jahr 2020 und entwickelte sich zu einem internationalen Phänomen. Die vierte Staffel der Serie startete jüngst im April 2023 auf Netflix. Dank des großen globalen Interesses versuchte Netflix erst kürzlich einen Livestream zur Reality-Show zu veranstalten. Leider misslang das geplante Event aufgrund von technischen Schwierigkeiten jedoch, sodass Fans nicht in Echtzeit daran teilnehmen könnten. Deutschland ist dabei nicht das einzige Land, dass eine Serienadaption erhält. Außerhalb der USA brachte Netflix das Format nach Brasilien, Japan und Schweden. Neben der deutschen Fassung befindet sich ebenso eine großbritannische Adaption in der Produktion.