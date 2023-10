Netflix-Hit geht ins Finale – Diese Serie verschwindet bald 

Die Serie „The Crown“ gibt ihren Zuschauern einen seltenen Einblick in das Innere des britischen Königshauses. Sie basiert auf wahren Begebenheiten und spiegelt die Geschichte der Königin Elizabeth II. wider. Am 4. November 2016 erschien die erste Staffel von „The Crown“. Mittlerweile läuft die Serie seit ungefähr sieben Jahren und jetzt, noch in diesem Jahr, soll die sechste und zugleich auch die letzte Staffel folgen.

„The Crown“: Finale der Serie in zwei Teilen aufgesplittet?

Die ersten Episoden der sechsten Staffel soll Netflix bereits Mitte November veröffentlichen. Insgesamt wird es 10 Folgen geben, die in zwei Teilen ausgestrahlt werden. Die ersten vier kannst du dir ab dem 16. November 2023 anschauen und die restlichen sechs folgen dann rund einen Monat später, am 14. Dezember 2023.

Im Trailer zum ersten Teil der Staffel ist überwiegend Prinzessin Diana zu sehen. Die Vorschau zeigt viele Ausschnitte aus ihrem Leben, unter anderem auch der Zeitpunkt ihres tragischen Todes. Er ereignete sich in der französischen Hauptstadt Paris am 31. Oktober 1997. Im Laufe des ersten Teils der finalen Staffel spielt dieses Ereignis eine große Rolle. Jedoch zeigen sie auch, wie das Königshaus damit umgeht. Auch in der sechsten Staffel verkörpert Elizabeth Debicki Prinzessin Diana. Der zweite Teil der sechsten Staffel soll dann die Zeitspanne bis zum 9. April 2005 decken. Gleichzeitig könnte auch die Heirat von Prinz Charles, mittlerweile King Charles III., und Camila Parker Bowles, die heutige Queen, zu sehen sein.

Hier kannst du dir den Trailer zum ersten Teil der sechsten Staffel anschauen:

„The Crown“: Ist die Serie beendet oder nicht?

„Um es klarzustellen: Die sechste Staffel wird uns der Gegenwart nicht näher bringen – sie wird es uns lediglich ermöglichen, denselben Zeitraum detaillierter abzudecken“, betonte der „The Crown“-Regisseur Peter Morgan in einem Interview mit der US-amerikanischen Zeitschrift The Hollywood Reporter. Auch wenn die Serie ein großer Erfolg ist, ist eine siebte Staffel oder weiteres bislang nicht geplant.