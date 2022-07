Tesla-Rückruf: Gefährlicher Fehler betrifft auch deutsche Kunden

Es ist nicht neu, dass Tesla seine E-Autos aufgrund eines vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) überwachten Rückrufprogramms in die Werkstatt beordern muss. Jetzt kommt aber ein weiterer potenziell gefährlicher Fall hinzu. Denn in der passenden Datenbank des KBA ist ein neuer Rückruf zu finden. Er betrifft neben dem Model 3 auch das Model Y. Das Model 3 ist das aktuell beliebteste Elektroauto in Deutschland, das Model Y ebenfalls in den Top 5 der im Jahr 2022 am häufigsten neu zugelassenen E-Autos zu finden. Aber weshalb nun der neue Rückruf?

Model 3 und Model Y: E-Call funktioniert nicht richtig

Die Botschaft, die das KBA an Fahrer des Tesla Model 3 und Model Y sendet, ist eindeutig: Ein Softwarefehler führt zum Ausfall des E-Call-Systems. E-Call? Was war das noch einmal? Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um ein automatisches Notrufsystem, das bei Unfällen per Mobilfunk einen Notruf zur nächsten Feuerwehr-Leitstelle aufbaut und dabei auch gleich per GPS die konkreten Standortdaten mitsendet. So können Rettungskräfte ohne Zeitverlust zum Ort des Geschehens eilen, um Hilfe zu leisten.

Wenn E-Call, das seit 2018 in der Europäischen Union in neu zugelassenen Pkw verbindlich vorgeschrieben ist, nicht funktioniert, ist das natürlich ein Problem. Und deswegen muss Tesla jetzt im Rahmen des neuen Rückrufs handeln. Weltweit gibt es dem Vernehmen nach fast 60.000 Tesla-Fahrzeuge, bei denen der Fehler per Softwareaktualisierung behoben werden muss. Wichtig dabei: Es scheinen nur Wagen betroffen zu sein, die im Jahr 2022 die Produktionsstätten von Tesla verlassen haben.

Auch das Tesla Model Y ist von der neuen Rückruf-Maßnahme betroffen.

Beim Kraftfahrt-Bundesamt ist der neueste Rückruf von Tesla unter der Referenznummer 011824 geführt. Der Hersteller-Code der Rückrufaktion lautet SB-22-00-010. Die gute Nachricht: Bekannte Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden, die in Zusammenhang mit dem E-Call-Ausfall stehen, sind bisher nicht bekannt.

Tesla-Werk in Grünheide: Die Bänder stehen still

Und noch eine Meldung sorgt in diesen Tagen für Aufsehen. In der erst kürzlich neu eröffneten Gigafactory von Tesla im brandenburgischen Grünheide stehen für zwei Wochen die Bänder still. Dabei handelt es sich aber um eine geplante Maßnahme. Ziel sei es, die Arbeitsabläufe zu ändern, da das Arbeitstempo in dem Werk – ähnlich wie in Shanghai – nur halb so hoch sei wie geplant. Ab der zweiten Juli-Hälfte soll die Produktion in der Tesla-Fabrik nahe Berlin dann schneller ablaufen. Dann dürften auch endlich mehr Tesla Model Y vom Band laufen als bisher auf überschaubarem Niveau geschehen.