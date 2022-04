Heftige Preiserhöhung bei Tesla - mit unangenehmen Konsequenzen

Diese Preiserhöhung hat es in sich. Quasi über Nacht hat Tesla die Preise für die Basisversion seines Erfolgsprodukts Model 3 ein weiteres Mal kräftig angehoben. Schon in den zurückliegenden Monaten hatte es immer mal wieder kleinere Anpassungen nach oben gegeben, doch dieses Mal fällt der Aufschlag besonders gesalzen aus. Und das hat noch an ganz anderer Stelle Folgen.

Tesla Model 3 jetzt in Summe 8.000 Euro teurer

Gleich 7.000 Euro kostet das Basismodell des Tesla Model 3 ab sofort mehr. Nein, das ist kein verspäteter Aprilscherz, sondern bittere Realität für all diejenigen, die mit einer Bestellung des sportlichen Elektroautos liebäugeln. Ab sofort kostet das günstigste Tesla Model 3 49.990 Euro statt bisher knapp 43.000 Euro. Und das sorgt dafür, dass es ab sofort für Neubesteller anders als bisher nicht mehr die volle E-Auto-Förderprämie durch den Umweltbonus gibt.

Denn der Nettolistenpreis liegt jetzt oberhalb der entscheidenden 40.000-Euro-Grenze. Damit gibt es vom Staat mit Blick auf den Umweltbonus nur 5.000 statt der sonst üblichen 6.000 Euro Bundesanteil. In Summe musst du also 8.000 Euro mehr investieren, wenn du dich jetzt für das Basismodell des Tesla Model 3 entscheidest.

Tesla Model 3 erfreut sich hoher Nachfrage

Getrieben ist diese Preispolitik wohl auch durch die hohe Nachfrage des aktuell preiswertesten Tesla-Autos. Schon im vergangenen Jahr war dieses Pkw-Modell das am häufigsten neu zugelassene Elektroauto in Deutschland. Und auch im Februar dieses Jahres hatte es so viele neue Zulassungen in Deutschland gegeben, wie bei keinem anderen E-Auto. Wer aktuell ein Tesla Model 3 in der Basisvariante mit 225 km/h Spitzengeschwindigkeit und bis zu 491 Kilometern WLTP-Reichweite bestellt, muss laut Angaben von Tesla bis voraussichtlich November warten, bis er das Fahrzeug entgegennehmen kann.

Für die beiden weiteren Modelle des Tesla Model 3, das Model 3 Maximale Reichweite und das Model 3 Performance, hat der Hersteller in der aktuellen Preisrunde übrigens keine Preissteigerung vollzogen. Das bis zu 233 km/h schnelle Modell mit 602 Kilometern WLTP-Reichweite kostet aktuell 56.990 Euro, das Performance-Modell (max. 261 km/h, bis 547 Kilometer WLTP-Reichweite) ist für 61.990 Euro zu haben. Diese beiden Modelle stehen aktuell bei einer zeitnahen Bestellung ab August 2022 als Neuwagen zur Übernahme zur Verfügung.