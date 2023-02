Telekom und O2 geschlagen: Handynutzer lieben diesen Anbieter

Es kann wohl keiner alle Mobilfunkanbieter aufzählen, die es in Deutschland gibt. Neben der Telekom, Vodafone und O2 gibt es unzählige Discounter, die in Sachen Preis die drei Netzbetreiber unterbieten. Ob Aldi Talk oder Congstar, ob freenet (ehemals Mobilcom Debitel) oder Yourfone: Fast eine Million Menschen in Deutschland haben jetzt aus 17 Anbietern denjenigen mit dem für sie besten Preis-Leistung-Verhältnis gewählt. Und es ist weder Telekom noch O2. Doch es kommt noch dicker für die Netzbetreiber.

Discounter schlagen Telekom

Schaut man sich die Top 5 des aktuellen Preis-Leistungs-Rankings 2023 an, tauchen weder Telekom noch Vodafone oder O2 darin auf. Das britische Meinungsforschungsinstitut YouGov hat im Laufe des vergangenen Jahres fast eine Million Deutsche dazu befragt, welche Marken in der Kategorie „Mobilfunk & Telekommunikation“ das beste Preis-Leitung-Verhältnis bieten. Und der Sieger ist: Aldi Talk.

→ Geld sparen im Supermarkt: Stiftung Warentest zeigt 10 Profi-Tricks

Mit 30,1 Punkten setzt sich der Discounter, der das Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland nutzt, vor Lidl Connect (19,8 Punkte). Auf Platz drei landet 1&1, gefolgt vom Telekom-Discounter Congstar. Den letzten Platz in der Top 5 sichert sich die Marke Blau.

Warum sind die Netzbetreiber so unbeliebt?

Die YouGov-Umfrage zeigt: Bei Aldi Talk bekommen Kunden viel Leistung für wenig Geld. Das ist bei der Telekom ganz anders. Umfragen zeigen zwar immer wieder, dass Telekom-Kunden mit der Leistung, dem Support und ihren Tarifen zufrieden sind. Doch das Bonner Unternehmen verlangt für seine Leistungen auch deutlich mehr als die Discounter von Aldi und Lidl. Ähnliches trifft auf Vodafone und O2 zu.

→ Aldi an der Kasse beklaut: Jetzt reagiert der Discounter

Aldi und Lidl punkten also nicht nur mit Leistung, sondern auch mit dem Preis. Und das ist nicht das erste Mal. Jahr für Jahr wählen Handynutzer die beiden Anbieter auf die ersten Plätze. Unser Tarifrechner zeigt: Es gibt aber auch Anbieter, die günstiger sind und mehr Datenvolumen und Inklusiveinheiten bieten. Doch insbesondere Aldi und Lidl mit ihren unzähligen Filialen machen es Handynutzern einfach, beim Einkauf von Lebensmitteln auch ans Smartphone zu denken.