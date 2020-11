Schon gewusst? Das sind die Lieblingsmarken der Deutschen 2020

Lego ist in Deutschland die Marke des Jahres 2020. Dahinter folgen die Drogeriemarktkette dm, Ravensburger, Miele und Bosch. Das hat das britische Meinungsforschungsinstitut YouGov herausgefunden. Das Ranking der Lieblingsmarken basiert auf Aussagen von über 900.000 Verbrauchern in Deutschland, die im Zeitraum September 2019 bis August 2020 befragt wurden. Die Meinungsforscher haben Kriterien wie Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Arbeitgebermarke oder Weiterempfehlungsbereitschaft abgefragt. In den Unterkategorien sorgt so manche Marke für eine Überraschung.

Das ist das beliebteste Bier der Deutschen

Im Durchschnitt trinkt jeder Deutsche gut 100 Liter Bier im Jahr. Damit belegt Deutschland bei der konsumierten Menge Bier pro Kopf weltweit Platz drei. Nur in Österreich (107 Liter) und Tschechien (fast 200 Liter pro Jahr) trinken die Menschen mehr Bier. Aus der YouGov-Umfrage geht hervor, dass die Deutschen am liebsten Rothaus Tannenzäpfle trinken. Im Ranking der Lieblingsmarken erreicht das Bier der Marke aus Baden-Württemberg 34,5 Punkte. Dahinter folgen Krombacher (30,3), Erdinger (28,2), Paulaner (26,1) und Franziskaner (26,1).

Fernseher, Smartphones und Co: Samsung schlägt sie alle

In Sachen Unterhaltungselektronik kommt kein Hersteller an Samsung vorbei. Ob Smartphones, Fernseher oder Tablets: Das koreanische Unternehmen ist mit 48,8 Punkten in dieser Sparte die beliebteste Marke der Deutschen 2020. Dahinter folgen Bose (43,3), Sennheiser (41,2), Sony (37,6) und Canon (36,1).

Aldi Talk beliebter als Telekom

Für eine weitere Überraschung im Mobilfunksektor sorgt Aldi Talk. Die Discounter-Marke liegt im Beleibtheit-Ranking mit 22,3 Punkten vor 1&1 (17,7) und der Deutschen Telekom (16,8). Dahinter folgen Lidl Connect (15,6) und Congstar mit 14,3 Punkten. Aldi Talk dürfte insbesondere in der Kategorien „Preis-Leistungs-Verhältnis“ viele Kunden überzeugt haben. Übrigens: Bei den Lebensmitteleinzelhandelsmarken belegen Aldi Süd und Nord die Plätze vier und fünf. Die Lieblingsmarke der Deutschen in puncto Lebensmittel: Lidl.

Weitere Lieblingsmarken

Ist es womöglich Corona-bedingt? Das geht aus der Umfrage zwar nicht hervor. Jedoch ist eBay Kleinanzeigen das Lieblingsportal der Deutschen 2020. Ein weiterer Gewinner ist die ING. Die niederländische Bank konnte wohl ebenfalls vom Online-Boom in der Corona-Pandemie profitieren und überzeugte Kunden mit ihrem Online-Angebot. Die ING ist somit nicht nur der Marktführer bei den Direktbanken. Mit 30,8 Punkten sichert sie sich auch Platz eins bei den beliebtesten Banken der Deutschen. Dahinter folgen die DKB, KfW und die Comdirect.