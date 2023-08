Telekom: Neuer Handytarif mit kostenloser Pizza

Mit „MagentaMobil Gönn“ will die Telekom – der Name zeigt es schon – insbesondere junge Kunden ansprechen. Gemäß dem Jugend-Ausspruch „Gönn dir!“ ist in dem Tarif mehr drin, als man es von einem normalen Tarif für Smartphones erwartet. Buchen kannst du den Tarif noch nicht, der Start ist für kommende Woche geplant. Aufgefallen ist der Tarif jedoch durch einen Fehler bei der Telekom. Die Webseite zum Tarif war schon online, was von Caschys Blog nicht unbemerkt blieb.

Telekom-Tarif beinhaltet 10 GB, drei Dayflats – und eine Pizza

Zunächst zum eigentlichen Tarif, buchbar ausschließlich per App (für Android und iOS): MagentaMobil Gönn kostet monatlich 15 Euro. Darin sind 10 GB Datenvolumen per LTE und 5G mit bis zu 300 Mbit/s enthalten. Außerdem eine Allnet-Flatrate für Telefon und SMS, sofern die Zielgruppe das überhaupt noch nutzt. Eine Besonderheit ist, dass du zusätzlich pro Monat drei Tage komplett unlimitiert surfen kannst. Diese Dayflats kosten in anderen Tarifen der Telekom knapp 7 Euro pro Tag. Die Mindestlaufzeit beträgt drei Monate, danach kannst du monatlich kündigen. Die Zahlung ist nur per Lastschrift möglich – nicht ganz so smart, wie manche Kunden es sicher gerne hätten.

Der Tarif beinhaltet auch ein Partnerprogramm namens „Friends with Gönnefits“. Bist du Kunde des Tarifs, kannst du einen Empfehlungscode generieren und mit Freunden teilen. Wenn jemand diesen Code verwendet und Kunde wird, erhalten beide für ein Jahr lang monatlich eine zusätzliche Dayflat. Allerdings kannst du maximal fünf Freunde werben und so in Summe bis zu acht Tage im Monat unlimitiert surfen. Es ist nicht möglich, die Dayflats über einen Monatswechsel hinaus zu sammeln.

Pro Jahr (!) kannst du außerdem drei sogenannte Deals einlösen. Auch das geht über die MagentaMobil Gönn-App. Als Beispiele für einen solchen Deal sind bisher ein Deutschlandticket für 9 Euro oder eine kostenlose Pizza bekannt. Weitere Details wird es wohl zum Start am 5. September geben. Buchbar sein soll der Tarif für alle zwischen 18 und 27 Jahren.