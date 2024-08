Nachdem die Tarife für Vertragskunden eine gewaltige Verbesserung erfahren haben, sind jetzt die Prepaid-Tarife des Bonner Telekommunikationsriesen an der Reihe. In vielen Tarifen gibt es ab dem 21. August 2024 mehr Datenvolumen – teilweise mit einem Aufschlag von 100 Prozent. Damit wird eine aktuell laufende Aktion, die Neukunden bereits mehr Datenvolumen spendiert, in weiten Teilen dauerhaft fortgeführt.

Konkret bietet die Telekom künftig neben einem Prepaid-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen für 99,95 Euro pro 28 Tagen (MagentaMobil Prepaid Max) vier weitere Prepaid-Tarife an. Sie sind über das LTE- und 5G-Netz der Deutschen Telekom mit bis zu 300 Mbit/s im Down- und maximal 50 Mbit/s im Upstream nutzbar. Ist das bereitgestellte Datenvolumen verbraucht, geht es künftig nicht mehr mit maximal 32 kbit/s weiter, sondern mit bis zu 64 kbit/s, was nur eine kosmetische Verbesserung ist.

1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage (MagentaMobil Prepaid S)

8 GB für 9,95 Euro / 28 Tage (MagentaMobil Prepaid M)

15 GB für 14,95 Euro / 28 Tage (MagentaMobil Prepaid L)

25 GB für 19,95 Euro / 28 Tage (MagentaMobil Prepaid XL)

Weiter erhältlich ist auch der MagentaMobil Prepaid Jahrestarif. Auch hier findet eine kräftige Erhöhung des Datenvolumens statt. Statt 48 GB gibt es ab dem 21. August 2024 stattliche 96 GB Datenvolumen pro Jahr. Also 8 GB pro Monat. Der Preis: 99,95 Euro für zwölf Monate.

Die vielleicht beste Nachricht ist aber eine ganz andere. Künftig sind die Prepaid-Tarife der Deutschen Telekom so gestaltet, dass nicht verbrauchtes Datenvolumen zum Ende des Monats nicht mehr verfällt. Stattdessen lässt es sich automatisch einmalig in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen. Dort wird es vorrangig verbraucht, ehe anschließend das neue Datenvolumen angebrochen wird. Möglich ist das in den Prepaid-Tarifen M, L und XL sowie im Jahrestarif. Voraussetzung ist, dass auf der Prepaid-Karte genügend Geld aufgeladen ist. Nur dann ist es möglich, den Grundpreis des Tarifs im neuen Abrechnungszeitraum abzubuchen.

Im Tarif MagentaMobil Prepaid S erhältst du alle 28 Tage neben einer Telefon- und SMS-Flat in das Telekom-Mobilfunknetz auch 50 Gesprächsminuten für Telefonate in andere deutsche Netze. In den anderen Prepaid-Tarifen ist eine SMS- und Allnet-Flat in alle deutschen Netze inklusive. Und wer in die Schweiz fährt, kann dort mit einem Prepaid-Tarif der Telekom künftig auch telefonieren und SMS verschicken, wie er es zu Hause aus seinem Tarif gewohnt ist. Das Roaming-Verfahren wurde entsprechend angepasst; es gibt keine Extra-Kosten mehr. In mehr als 120 Ländern der Ländergruppen 2 und 3, alle außerhalb der EU, kosten Gespräche zudem nur noch 29 Cent pro Minute.