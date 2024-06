Der Mai gilt eigentlich als Wonne-Monat, bekannt für einen entspannten Start in den Frühling. Auch dank vieler Feiertage im ganzen Land geht es in diesem Monat eigentlich gemütlich zu. Das aber trifft offenbar nicht für die Telefon-Spammer zu. Denn auch im Mai haben diese wieder zugeschlagen und zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer Land auf, Land ab belästigt. Die Spam-Charts erstellt die Seite cleverdialer.app monatlich. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer und Telefon-Spam melden kannst. Gleichzeitig blockiert sie für dich aber auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt. Im Mai fiel vor allem eine Handynummer auf.

Niederländische Spammer sind wieder verschwunden, deutsche Handynummer auf Platz 1

Auffällig: Im vergangenen Monat waren es niederländische Nummern, die sich besonders hervortaten und auffielen. Bis dato spielen die Niederlande als Spammer keine Rolle. Die beiden auffälligen Nummern waren sich sehr ähnlich und Nutzer beschrieben lediglich, dass es mehrfach täglich Anrufe gibt und sich niemand meldet. Dabei gaben die Anrufer offenbar nicht auf. Die beiden betroffenen Nummern sind +31631170135 sowie +31631170094. Doch so schnell, wie sie aufgekommen sind, sind sie auch wieder verschwunden: Im Mai spielten sie keine Rolle mehr.

Stattdessen fiel die Handynummer 0174-2728647 unangenehm auf. Doch auch hier ist nicht erkennbar, was der Anrufer will. Nutzer berichten von teils 30 Anrufversuchen binnen kürzester Zeit. Mit der Rufnummer 0211-95588411 melde sich ein Callcenter-Mitarbeiter, berichtet ein Nutzer der App. Er verlangte, die seit 13 Jahren nicht mehr dort lebende ehemalige Lebensgefährtin des Angerufenen zu sprechen und wollte anschließend die Daten abgleichen. Auch diese Nummer aus Düsseldorf hat mehrere hundert Haushalte in ganz Deutschland angerufen.

Obwohl 10,1 Prozent weniger Spam-Calls gemeldet wurden, stiegen die gemeldeten Kontakt-Sperrungen im letzten Monat um 3,04 Prozent an, hat der Anbieter der App ausgewertet. Einige der Geschädigten planen sogar, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und rechtliche Schritte gegen die Betrüger einzuleiten. Die Bandbreite dessen, was am Telefon erzählt wird, ist gewohnt groß. Sie reicht vom Lotto-Abo (0152-11306108) über die vermeintliche Verbraucherzentrale (0211-95588423) und einem vermeintlichen BMW-Gewinnspiel (0152-58438437) bis zu Krankenkassenwechseln (0152-15635240). Weitere auffällige Nummern im Mai: 0212-25089993, 0800-1320000, 0223-76922894 und 0178-3738262. Unser genereller Rat: Gib keine persönlichen Daten heraus, bestätige keine Daten, vermeide das Wort „ja“ und lege im Zweifel einfach auf.

Telefonspam im Mai 2024