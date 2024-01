Tagesgeld: Neues Top-Angebot mit 4,21 Prozent Zinsen Hayo Lücke 2 Minuten

Bereits seit über 20 Jahren gibt es in Deutschland die Ikano Bank. Was viele nicht wissen: Die schwedische Bank ist in Besitz der Familie des IKEA-Gründers Ingvar Kamprad und bietet auch ein Tagesgeld-Konto an; jetzt neu mit Top-Konditionen.