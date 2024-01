DKB: Bestandskunden aufgepasst, Zinsen fallen deutlich

Fünf Monate lang überzeugte die Deutsche Kreditbank (DKB) mit einem fairen Tagesgeld-Angebot. Alle Privatkunden, egal ob Neu- oder Bestandskunden, wurden mit 3,5 Prozent Zinsen auf ihre Ersparnisse belohnt – ohne Einlagenlimit. Doch mit diesen rosigen Zeiten ist es ab Februar vorbei. Weil die Zinsen für Tagesgeldkonten unter Druck geraten, setzt auch die DKB den Rotstift an.

DKB halbiert die Tagesgeld-Zinsen

Die Folge: Alle Neu- und Bestandskunden der DKB erhalten ab dem 1. Februar nur noch 1,75 Prozent Zinsen auf ihre Tagesgeld-Einlagen. Die Direktbank nimmt also eine Halbierung der Verzinsung vor und bietet damit streng genommen kein fair verzinstes Tagesgeldkonto mehr an. Denn bei den besten Tagesgeld-Angeboten kannst du auch gegenwärtig noch von einer Verzinsung in Höhe von rund 4 Prozent profitieren.

Alle Kunden der DKB haben aber die Möglichkeit, zu handeln. Einerseits können sie ihr Tagesgeld auf dem DKB-Konto belassen und sich ihre Ersparnisse mit 1,75 Prozent pro Jahr verzinsen lassen. Sie können aber auch zu einem anderen Tagesgeldkonto wechseln und so eine höhere Rendite einfahren. Wer seine Rücklagen für einen längeren Zeitraum entbehren kann, hat auch die Möglichkeit, ein Festgeldkonto mit zum Teil noch besserem Zinssatz zu nutzen. Bei einem Jahr Laufzeit winken aktuell beispielsweise bis zu 4,20 Prozent Zinsen.

Alternativ können DKB-Kunden ihre Ersparnisse aber auch vom Tagesgeldkonto auf das Festgeld-Angebot der DKB umschichten. Die Bank hatte jüngst als eines von nur wenigen Geldinstituten am Markt die Zinsen erhöht und bietet jetzt beispielsweise 3,50 Prozent Zinsen bei einem Jahr Laufzeit.

Geschickter Schachzug aus Bankensicht

Dass die DKB ihre Tagesgeld-Zinsen zum 1. Februar senken wird, kommt übrigens nicht überraschend. Dieser Schritt war seit der Einführung der aktuellen Bonuszins-Phase angekündigt. Eine Verlängerung wäre zwar möglich gewesen, weil die Europäische Zentralbank (EZB) bisher noch keine Senkung der Leitzinsen vorgenommen hat, kam für die Entscheider bei der DKB aber offenbar nicht infrage.

Dass nun aber eine Halbierung des Zinssatzes erfolgt, ist verwunderlich. Unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt dieser Schritt aber möglicherweise auch nicht unüberlegt. Denn wenn eine Bank über Nacht die Gelder ihrer Kunden bei der EZB parkt, kassiert sie dafür selbst Zinsen; aktuell 4 Prozent. Wenn viele Kunden ihre Ersparnisse auf ihrem DKB-Konto belassen, verdient die Bank also ordentlich mit.

