Tagesgeld-Kracher: 4 Prozent Zinsen ohne Limit

Schon seit einigen Monaten ist es beim Neo-Broker Trade Republic möglich, ein Tagesgeldkonto mit 4 Prozent Zinsen zu nutzen. Das ist eines der besten Tagesgeld-Angebote, das deutsche Sparer gegenwärtig nutzen können. Einen Nachteil hatte das Konto bisher allerdings. Den Topzins gab es nämlich nur für maximal 50.000 Euro. Wer mehr nicht investiertes Geld auf der hohen Kante liegen hatte, erhielt dafür gar keine Zinsen. Bis jetzt.

Ab sofort gibt es 4 Prozent Zinsen ohne Limit aufs Tagesgeld

Denn ab sofort hebt Trade Republic die Begrenzung bei der Verzinsung der Tagesgeld-Spareinlagen auf. Fortan wird Guthaben ohne Limit mit aktuell 4 Prozent pro Jahr verzinst. Ebenfalls kundenfreundlich: Die Auszahlung der Zinsen erfolgt monatlich. Gekoppelt ist der Zins an den von der Europäischen Zentralbank (EZB) festgelegten Zins für die Einlagefazilität. Der liegt seit Mitte September vergangenen Jahres bei 4 Prozent, dürfte im Laufe der kommenden Monate aber Schritt für Schritt wieder auf ein niedrigeres Niveau absinken. Denn die Inflation im Euro-Raum ist zuletzt wieder stark gefallen und genau daran orientieren sich die Leitzinsen der EZB.

Wichtig zu wissen: Das bei Trade Republic eingezahlte Geldguthaben wird auf Partnerbanken wie die Deutsche Bank, HSBC oder J.P. Morgan verteilt. Bei höheren Geldguthaben erfolgt nach Angaben von Trade Republic eine Diversifizierung in den Geldmarkt. Kunden profitieren so von der Einlagensicherung mehrerer Partnerbanken und der getrennten Verwahrung der Geldmarktanteile vom Vermögen der Bank. Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie gut sich das Angebot von Trade Republic im Vergleich mit anderen hierzulande verfügbaren Tagesgeld-Angeboten schlägt.

Schon mehr als 1 Million Kunden haben sich inzwischen übrigens für die Visa-Debitkarte von Trade Republic entschieden. Es fallen keine monatlichen Gebühren für die Nutzung an, nur das Ausstellen einer physischen Karte kostet eine Einmalgebühr. Die rein virtuelle Karte für das Smartphone (Apple Pay / Google Pay) wird gratis bereitgestellt. Und das ab sofort ohne Warteliste. Einer der Vorzüge: Das Bezahlen mit der Karte wird mit 1 Prozent Saveback belohnt, sofern man bei Trade Republic einen Sparplan nutzt.

Trade Republic startet eigenes Girokonto

Mehr noch: Künftig bietet Trade Republic neben dem Tagesgeld auch ein Girokonto mit eigener IBAN an. Das macht es Kunden möglich, Geld an Dritte zu überweisen und zu empfangen. Auch Echtzeit-Überweisungen sollen möglich sein. Das Girokonto, das zum Beispiel auch als Gehaltskonto nutzbar ist, wird nach Angaben von Trade Republic in den kommenden Monaten mit all seinen Funktionen stufenweise an die Kunden ausgerollt.

