Stiftung Warentest: Neue Fernsehmodelle in der Bestenliste

Einmal mehr hat Stiftung Warentest seine Fernseh-Bestenliste um neue TV-Modelle erweitert. Mittlerweile finden sich rund 347 Fernseher in der Datenbank der Tester. Allein 93 dieser Modelle stammen aus diesem Testjahr. 32 dieser Fernseher entstammen der jüngsten Testreihe von Stiftung Warentest. Erneut konnten sich dabei OLED-TVs verschiedener Hersteller die Spitzenplätze im Ranking sichern.

Stiftung Warentest: Neue Fernsehmodelle mit OLEDs an der Spitze

Stiftung Warentest hat neue Fernsehmodelle geprüft. Insgesamt 32 neue Fernseher wurden von den Testern begutachtet. Immerhin 24 der neuen TVs konnten sich ein Qualitätsurteil von gut sichern. Fünf mussten sich mit einer Beurteilung von befriedigend begnügen, während drei sich lediglich als ausreichend bezeichnen dürfen. Dabei finden sich erneut zahlreiche OLED-TVs an der Spitze, unter anderem von bekannten TV-Herstellern wie LG und Samsung.

Stiftung Warentest beurteilt in Fernsehtests nach verschiedenen Kriterien. Die größte Gewichtung liegt hierbei auf der Bildqualität der Modelle, die mit 40 Prozent Anteil in die Gesamtnote einfließt. Ton und Handhabung der Fernsehgeräte werden zu je 20 Prozent berücksichtigt. Vielseitigkeit und Umwelteigenschaften der Modelle werden mit jeweils 10 Prozent in der Bewertung eingerechnet. Alle bestbewerteten TV-Geräte verfügen dabei über eine 4K-Auflösung sowie Unterstützung für HDR-Formate. 8K-Fernseher sind nicht unter den Testgeräten zu finden.

LG OLED65G29LA – der Testsieger unter den neuen Modellen

Dieser LG OLED-TV konnte die Tester mit einem Qualitätsurteil von gut (1,7) von sich überzeugen. Er sicherte sich die beste Bewertung unter den neuen Testmodellen. Insbesondere den Ton und die Vielseitigkeit des Modells beurteilten die Tester als sehr gut. Bild und Handhabung des Geräts sicherten sich die Note gut. Die Umwelteigenschaften des Geräts stufte man als befriedigend ein.

Auf einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll bietet dieser OLED-TV dir eine 4K-Auflösung. Dank einer Bildaktualisierungsrate von 120 Hz lässt er sich sowohl für Videospiele als auch Filme und Serien hervorragend nutzen. Dank webOS 22 steht dir der Zugriff auf zahlreiche Streaming-Anbieter für Filme, Serien und Videospiele offen. Auch eine Sprachsteuerung des TVs ist durch Sprachassistenten wie Alexa oder dem Google Assistant problemlos möglich. Er verfügt über insgesamt vier HDMI 2.1-Anschlüsse, sodass du mehrere Geräte anschließen kannst. Du kannst dir das Modell zurzeit für unter 2.400 Euro sichern.

LG OLED65G29LA

LG OLED55C27LA – weiterhin ungeschlagen im Test

Dieser OLED-TV führt weiterhin Stiftung Warentests Bestenliste an. Selbst die neuen 32 Modelle konnten ihn nicht von seinem Podest verdrängen. Zurzeit kannst du dir das Modell für rund 1.500 Euro sichern. Genügt dir eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll nicht, kannst du auf das ähnlich bewertete 65-Zoll-Modell für einen Preis von unter 2.499 Euro ausweichen.

Klein aber fein: In der kleinen Ausführung von 42 Zoll kannst du den Fernseher sogar für 1.200 Euro erwerben. Sein Qualitätsurteil bei Stiftung Warentest liegt bei gut (1,6). Dabei konnte er sowohl bei der Bild- und Tonqualität als auch der Vielseitigkeit überzeugen. Diese drei Testkriterien verdienten sich eine Beurteilung von sehr gut. Seine Handhabung kann sich mit einer Benotung von gut (1,9) ebenso sehen lassen. Seine Umwelteigenschaften bilden mit einer Note von befriedigend (2,8) das Schlusslicht unter den Kriterien.

LG OLED55C27LA

Ähnlich wie alle diesjährigen LG-Modelle verfügt er über webOS 22 als Betriebssystem, sodass der Zugang zu zahlreichen Streaming-Diensten offensteht. Unterstützung für Sprachassistenten wird dir mit Amazon Alexa sowie dem Google Assistant geboten. Da das Modell eine Bildaktualisierungsrate von 120 Hz besitzt, eignet er sich nicht nur für Filme und Serien, sondern ebenso als Gamer-TV.

Samsung GQ55S95BAT – Samsung-OLED in der Spitzenliste

Bei diesem Fernseher handelt es sich um einen Samsung OLED-TV, der es in die Liste der bestplatzierten neuen Modelle schaffte. In seinem Gesamtergebnis liegt er nur knapp hinter dem besten TV der neuen Testreihe. Er erhielt ein Testurteil von Gut (1,7) durch die Tester. Sowohl die Bild- als auch die Tonqualität sowie die Vielseitigkeit des Geräts beurteilen Stiftung Warentest mit sehr gut. Die Handhabung des Fernsehers stufte man mit gut ein. Lediglich die Umwelteigenschaften wurden mit befriedigend schlechter beurteilt.

Stiftung Warentest – neue Fernsehmodelle mit Samsung GQ55S95BAT in der Spitzenliste

Der Samsung OLED-TV bietet dir eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll mitsamt einer 4K-Auflösung. Seine native Bildwiederholfrequenz von 100 Hz genügt für Filme, Serien und viele Videospiele. Dank Samsungs hauseigenem Betriebssystem Tizen erhältst du zudem Zugriff auf zahlreiche Streaming-Apps. Für rund 1.900 Euro kannst du das Modell zurzeit reduziert kaufen.

LG 65UQ75009LF – der Preis-Leistungs-Tipp unter den Fernsehern

Diesen LCD-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll sowie einer 4K-Auflösung kannst du dir für rund 620 Euro sichern. Dennoch hat er in der Beurteilung der Tester ein solides Ergebnis erzielt. Das Testurteil für das Modell fiel gut (2,4) aus. Einzig die Umwelteigenschaften des Modells wurden mit befriedigend bewertet, alle anderen Testkriterien benoteten die Tester mit gut. Suchst du also nach einem bezahlbaren 4K-Fernseher, ist dieser TV eine gute Wahl. Seine Bildaktualisierungsrate von 60 Hz eignet sich für Filme und Serien. Dank webOS22 hast du Zugriff auf alle gängigen Streaming-Services, zu dem seit den neueren Updates von LG auch zahlreiche Gaming-Anbieter gehören. Steuerst du deine Geräte gern mit der Sprache, ist das bei diesem Fernseher mit Amazon Alexa sowie dem Google Assistant möglich.

LG 65UQ75009LF