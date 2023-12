Stendal streicht Deutschlandticket: So geht es jetzt weiter

Die Nachricht hat Sprengkraft: Der Landkreis Stendal hat beschlossen, dass man das Deutschlandticket ab Januar nicht mehr akzeptieren wird. Das betrifft Fahrten mit dem für den lokalen Busbetrieb beauftragten Busunternehmen Stendalbus. Es ging um eine notwendige Bezuschussung von 40.000 Euro bis April oder auch 120.000 Euro für 2024. Dieses Geld verwehrte der Kreistag und beschloss damit die faktische Abschaffung des Deutschlandtickets. Zwar gelte das nur für den Bus, doch faktisch fährt im Landkreis Stendal kaum etwas anderes. Lediglich einige Regionalbahnen durchqueren den Landkreis und kreuzen sich in der Hansestadt Stendal. Die Bürger sind also auf den Bus angewiesen, wollen sie den ÖPNV nutzen.

„Es darf kein Flickenteppich entstehen“

Wie reagiert das Bundesverkehrsministerium (BMDV) auf diese Nachricht? Wir haben nachgefragt. „Das BMDV kann den geplanten Ausstieg des Landkreises Stendal aus dem Deutschlandticket nicht nachvollziehen“, teilte uns eine Sprecherin des Ministeriums mit. Zunächst müsse hier der Sachverhalt eruiert und bewertet werden. Zuständig für eine Klärung sei das Land Sachsen-Anhalt. Doch ganz aus der Affäre ziehen will man sich nicht. „Das BMDV wird das Thema mit den Ländern und insbesondere mit Sachsen-Anhalt erörtern und geht davon aus, dass hier rasch Lösungen gefunden werden“, gibt man sich in Berlin hoffnungsvoll, dass am Ende alles gar nicht so schlimm wird.

„Ziel muss sein, dass beim Deutschlandticket kein Flickenteppich entsteht.“ Aufgrund der Zuständigkeit der Länder und Kommunen für den öffentlichen Personennahverkehr seien diese hier besonders in der Pflicht bei der Umsetzung und Durchsetzung des Deutschlandtickets vor Ort. Eine wirkliche Handhabe scheint man also nicht zu haben.

Ausstieg aus Deutschlandticket generell möglich

Der Ausstieg aus dem Deutschlandticket wiederum sei rechtlich kein Problem. Der MDR zitiert den Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Mittelthüringen, Christoph Heuing, der sagt, dass für den Nahverkehr die Städte und Landkreise zuständig seien. Also sei es auch zulässig, bei der Finanzierung nicht mitzumachen. In Thüringen habe man allerdings beschlossen, dass es eine gesetzliche Grundlage für das Deutschlandticket gibt. „Das heißt, die Anwendung des Deutschlandtickets ist in Thüringen – nach meiner Kenntnis nur in Thüringen – gesetzlich verpflichtend. Hier kann also gar kein Landkreis aussteigen aus dem Ganzen.“

Stendal aber liegt in Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) wiederum teilte dem MDR mit, man bedauere die Entscheidung in Stendal, müsse sie aber akzeptieren. Das klingt nicht nach der vom Bundesverkehrsministerium erhofften Klärung durch das Land.