50 Euro im Monat kostet der Internetzugang über Starlink. Damit ist der Internet-Dienst von Elon Musk preislich konkurrenzfähig zu einem schnellen VDSL oder Glasfaser-Anschluss geworden. Allerdings ist Starlink nicht an eine schnelle DSL-Leitung oder ein gutes Mobilfunknetz gebunden, sondern kommt über eine spezielle Satelliten-Antenne aus dem All, wo mehrere Tausend Satelliten für das Signal zuständig sind. Neuerdings ist sogar der portable Tarif, bei dem du den Standort der Antenne innerhalb Deutschlands verändern kannst, auf 59 Euro pro Monat gesunken. Ideal für alle, die mit dem Camper unterwegs sind.

Starlink-Hardware für 225 Euro

Jetzt erfolgt die nächste Preissenkung. Dabei geht es um die notwendige Spezialhardware für Starlink. Diese bietet die SpaceX-Marke jetzt für die Hälfte des Preises und somit für nur noch 225 Euro an – wenngleich als zeitlich befristete Aktion. Der reguläre Preis von Antenne und Spezialmodem liegt bei 450 Euro. Gleichzeitig ist aber die Möglichkeit, die Hardware für monatlich 10 Euro zu mieten, wieder von der Webseite verschwunden. Ob sie nach Ende der Aktion wieder zurückkommt, ist unklar.

Starlink verändert häufiger seine Angebotsstrukturen. Der aktuelle Abverkauf der Starlink-Antennen könnte auch ein Indiz dafür sein, dass die neue Generation der Starlink-Antennen bald nach Deutschland kommt. Diese ist bisher nur in den USA zu haben. Allerdings berichten erste Tester, dass auch diese dritte Generation das größte Problem bei Starlink nicht in den Griff bekommt: den vergleichsweise hohen Stromverbrauch für den Betrieb der Anlage.

Übrigens: Auch die deutschen Vertriebspartner Media Markt und Saturn haben den Preis der Satelliten-Schüssel samt Modem gesenkt. Hier kostet das Set ebenfalls rund 225 Euro – allerdings ist es zum aktuellen Zeitpunkt ausverkauft und weder per Lieferung noch in den Filialen erhältlich. Auch bei Starlink selbst spricht man davon, dass der Versand etwa eine Woche dauern soll. Möglich also, dass man hier auf die Auslieferung eines Übersee-Containers mit der Hardware wartet.

Jetzt weiterlesen Starlink: Hier gibt’s in Deutschland kein Internet – der Grund ist kurios