Starker Action-Blockbuster jetzt bei Netflix: Nur mit diesem Trick kannst du ihn sehen Lisa-Marie Karzick 3 Minuten

Ein besonderes Action-Spektakel, das sich in die Kinocharts in Deutschland katapultierte, ist bereits auf Netflix verfügbar. Dabei kommen jedoch nur gewiefte Abonnenten in den Genuss des Blockbusters. Es ist ein Trick nötig, um ihn überhaupt in der Streaming-Plattform abzurufen.