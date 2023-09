Netflix sichert sich Filmfortsetzung, mit der niemand mehr rechnete

Schauspieler Keanu Reeves ist heute vor allem als Inbegriff der Coolness in Kinosälen bekannt – insbesondere nach seiner legendären Rolle als „John Wick“. Dass er einst die Hauptrolle eines naiven Freundes verkörpert hat, gerät da schnell in Vergessenheit. Dabei hat die Filmreihe um „Bill & Ted“ für zahlreiche Lacher gesorgt. Allerdings rechnete kein Fan mehr damit, dass es je einen dritten Teil für das beliebte Duo geben könnte. Bis uns Hollywood eines Besseren belehrte. Netflix sicherte sich die unerwartete Filmfortsetzung, die du dir im Abo ansehen kannst.

Netflix sichert sich Filmfortsetzung zur „Bill & Ted“-Filmreihe

Die Science-Fiction–Filmkomödien rund um „Bill & Ted“ erfreuten zahlreiche Kinder in den 80er- und 90er-Jahren. Der erste Film „Bill &Teds verrückte Reise durch die Zeit“ erschien 1989, die Fortsetzung „Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft“ folgte 1991, nur zwei Jahre später. Kaum ein Fan der Filmreihe rechnete damit, dass eine weitere Filmfortsetzung folgen könnte. Schon gar nicht fast 30 Jahre später. Dennoch verwirklichten die Autoren Chris Matheson und Ed Solomon die Filmfortsetzung und brachten „Bill & Ted retten das Universum“ 2020 in die Kinos – mitten im Corona-Jahr. Jetzt kannst du dir den Film gratis bei Netflix ansehen. Teil 1 sowie Teil 2 der Filmreihe findest du zurzeit in den Prime Channeln Paramount+ sowie MGM+ bei Amazon.

„Bill & Ted retten das Universum“ bringt Keanu Reeves als „Ted“ und Alex Winter als „Bill“ zurück. Lediglich die Rolle des „Rufus“ bleibt unbesetzt, da der US-amerikanische Komiker und Schauspieler George Carlin im Jahr 2008 verstarb. Stattdessen schlüpft Kristen Schaal in die Rolle von Rufus‘ Tochter. Wer sich über die ersten Filme der Reihe amüsieren konnte, darf sich auch beim dritten Teil auf ordentlich gute Laune einstellen. Auf Rotten Tomatoes konnte sich der Film mit 82 Prozent Zustimmung ein solides Ergebnis sichern. Bei IMDB reicht es hingegen nur für eine durchschnittliche Bewertung von 5,9 Punkten. Der Plot des Films klingt genauso verrückt, wie er sich die Handlung schließlich darstellt. Bill und Ted sind daran gescheitert, den Song zu schreiben, der die Welt rettet. Eigentlich hätten sie diese Aufgabe längst bewältigen müssen. Ohne den erlösenden Song bleibt das Universum weiterhin in Gefahr.

Wer sich einen ersten Einblick in das Chaos sichern möchte, erhält einen hervorragenden Eindruck im Trailer des Films:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt