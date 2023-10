Spotify erhöht die Preise: Jetzt erwischt es auch die deutschen Nutzer

Preiserhöhungen kommen in der Regel nie gut an. Und bei Spotify gab es in den vergangenen Jahren für deutsche Nutzer dahin gehend wenig zu meckern. Denn die Preise wurden stabil gehalten. Nun hat sich der Streaming-Anbieter jedoch dazu entschieden, die Preise zu erhöhen – und das auch in Deutschland.

Spotify-Preise in Deutschland steigen für alle

Im Sommer 2023 hat sich Spotify entschieden, die Preise zu erhöhen. Damals war unter anderem Österreich betroffen. Dazu kamen 52 weitere Länder, in denen neue Abopreise aufgerufen wurden. Deutschland war damals nicht dabei. Doch jetzt ist es passiert. Die neuen Abo-Preise sind gerade online gegangen und zeigen Preiserhöhungen auf breiter Front.

So kostet das Individual-Abo jetzt 10,99 statt 9,99 Euro. Das Duo-Abo für Pärchen wurde von 12,99 auf 14,99 Euro erhöht. Willst du deine ganze Familie mit insgesamt sechs Spotify-Konten auf einen Schlag versorgen, kostet dich das Family-Abo jetzt knapp 18 statt wie bisher knapp 15 Euro. Schlussendlich hat Spotify das Studierendenangebot von 4,99 auf 5,99 Euro hochgeschraubt. Die neuen Preise gelten mit etwas Verzögerung auch für Bestandskunden. Ihnen wird eine Übergangszeit von drei Monaten eingeräumt, bevor die neuen Preise auch hier greifen. Bist du damit nicht einverstanden, kannst du dein Spotify-Abo monatlich kündigen. Wie das geht, siehst du hier:

Spotify kündigen: So geht es in 4 kleinen Schritten

Obwohl die Nutzerzahlen steigen, scheint der Anbieter aktuell zu kränkeln. Trotz eines Umsatzes von 3,2 Milliarden Euro, verzeichnete das Unternehmen zwischen April und Juli 2023 ein Minus von über 300 Millionen Euro. Wohl auch deshalb experimentiert Spotify mit neuen Funktionseinschränkungen, um Nutzer in die Premium-Abos zu bewegen. Schon länger fragen wir uns aber, wie lange das noch gut geht. Wieviel Musiker apropos bei Spotify verdienen, haben wir dir in einem gesonderten Artikel zusammengefasst.