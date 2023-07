Spotify: Jetzt steigen die Preise

Die Inflation treibt die Preise auch in der Tech-Branche nach oben. Nicht nur bei Netflix und YouTube, sondern jetzt auch bei Spotify. Zwar können deutsche Nutzer noch aufatmen, denn in Deutschland hat sich Spotify noch nicht zu einer Preiserhöhung durchgerungen, sehr wohl aber in einem unserer direkten Nachbarländer. In Österreich sind die Abos des Musikstreamingdienstes ab sofort bis zu 2 Euro pro Monat teurer als in hiesigen Landen. Bereits im Juni war eine entsprechende Erhöhung von Spotify in Aussicht gestellt worden.

Spotify erhöht die Preise

Während hierzulande das klassische Premium-Abo noch 9,99 Euro pro Monat kostet, werden in Österreich jetzt 10,99 Euro pro Monat fällig. Spotify Duo, das Premium-Abo mit zwei Konten für Paare, die unter einem Dach leben, kostet in Österreich für Neukunden 13,99 Euro monatlich – ebenfalls 1 Euro mehr als derzeit noch in Deutschland. Entscheidest du dich in Österreich für ein Abo von Spotify Family, das bis zu sechs Premium-Konten für Familienmitglieder beinhaltet, liegt die monatliche Grundgebühr bei 16,99 Euro. Das sind 2 Euro monatlich mehr als innerhalb deutschen Landesgrenzen. Spotify Student, das Musikstreaming-Abo für an einer Hochschule eingeschriebene Personen, kostet in Österreich 5,99 Euro pro Monat. In Deutschland sind von Studenten noch 4,99 Euro monatlich zu zahlen.

Laut Informationen des österreichischen Tech-Magazins Futurezone wurden Bestandskunden bereits über die Preiserhöhung informiert. Wer den neuen Preisen bis zum 30. September nicht zustimmt, soll demnach auf das kostenlose Abo mit Werbung zurückgestuft werden. Spotify selbst argumentiert in einer E-Mail an seine Nutzer: „Damit wir weiterhin innovativ bleiben und den Fans, der Musikindustrie und den Creatoren auf unserer Plattform einen Mehrwert bieten können, aktualisieren wir gelegentlich unsere Preise.“

Spotify reagiert auf Preiserhöhungen des Wettbewerbs

Mit der Preiserhöhung des Premium-Abos auf knapp 11 Euro pro Monat reagiert Musikstreaming-Marktführer Spotify auf ähnliche Preiserhöhungen, die bei der Konkurrenz bereits vollzogen wurden. So kostet beispielsweise Amazon Music Unlimited für Personen ohne Prime-Abo bereits 10,99 Euro pro Monat. Der gleiche Preis wird für ein Einzelabo zum Beispiel bei Napster, Apple Music oder auch Deezer Premium fällig.

Tidal und YouTube Music gibt es hierzulande ohne Werbung ebenso wie Spotify Premium aktuell noch für knapp 10 Euro pro Monat. Wie lange noch? Unklar. Fest steht bisher nur, dass die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, dass die Einführung neuer Preise in einem Land recht schnell auch Preiserhöhungen in anderen Ländern nach sich ziehen. Deutsche Spotify-Nutzer sollten sich also zumindest gedanklich darauf einstellen, dass auch ihr Abo schon bald ebenfalls mehr kosten wird.

