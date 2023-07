Preiserhöhung bei YouTube: Hier kostet der Dienst ab sofort mehr

Nicht nur Netflix schraubt an den Preisen und seinen verfügbaren Tarifen. Auch beim Videodienst YouTube gibt es erneut Änderungen bei der Preisstruktur. Deutsche Nutzer können zwar noch aufatmen, sollten den Anpassungen aber schon jetzt genau Beachtung schenken. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis auch hierzulande die Preise für Videos und Musik ohne Werbung steigen. Wie 9to5Google berichtet, sind sowohl YouTube Premium als auch YouTube Music betroffen.

YouTube dreht an der Preisschraube: US-Nutzer müssen ab sofort mehr zahlen

Beim Besuch der US-Webseite des Unternehmens sind die neuen Preise bereits zu sehen. Kostete YouTube Premium bislang 11,99 US-Dollar im Monat, sind ab sofort 13,99 US-Dollar zu zahlen. Das reine Musik-Abo kostet mit 10,99 US-Dollar im Monat nun einen Dollar mehr als zuvor.

Noch teurer wird es, wenn du das Abo direkt über die iOS-App abschließen möchtest. Hier sind es stolze 18,99 US-Dollar. YouTubes Preise sind an dieser Stelle höher, da die Abgabe von 30 Prozent an Apple mit eingerechnet wird. Du solltest also in diesem Fall lieber das Abo direkt beim Streaming-Anbieter abschließen.

In Deutschland sind zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Änderungen auf der Webseite zu sehen. In der Regel dauert es aber nicht lange, bis auch Nutzer in anderen Regionen derartige Preisanpassungen zu spüren bekommen. Auch YouTube dürfte hier keine Ausnahme sein.

Derzeit kostet YouTube Premium in Deutschland noch 11,99 Euro im Monat

Eine offizielle Ankündigung des Unternehmens gibt es bislang nicht. Existierende Abonnenten sind von den Preiserhöhungen offenbar nicht betroffen. Beim Blick in ein Abo, das bereits zu Zeiten von YouTube Red abgeschlossen wurde – dem Vorgänger des nun Premium genannten Dienstes – werden weiterhin nur 9,99 US-Dollar im Monat angegeben.

Das wohl wichtigste Feature von YouTube Premium ist die werbefreie Wiedergabe. Des Weiteren kannst du mit dem Abo aber auch Videos zur Offline-Wiedergabe auf deinem Gerät speichern oder diese in reiner Audioform im Hintergrund hören. Zusätzlich gibt es seit Kurzem eine verbesserte 1080p-Qualitätsstufe.