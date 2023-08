Spotify: So viel verdienen Musiker und Bands wirklich mit Streaming

Über Spotify gibt es zahlreiche Reportagen. Mal wird aufgedeckt, mit welchen Tricks Künstler, die eigentlich keine sind, beim Streaming-Dienst Kasse machen. Mal wird gezeigt, wie wenig Geld Musiker und Bands mit Spotify wirklich verdienen und kaum jemand von diesen Einnahmen leben kann. Zwar sind die Zeiten vorbei, in denen sich Plattenfirmen und Bands mit dem Verkauf von CDs die Taschen vollmachen. Doch mit Spotify lässt sich auch Geld verdienen – und für so manchen Beteiligten in der Kette weitaus mehr als mit CDs. Doch wie viel Geld verdienen Musiker und Künstler wirklich bei Spotify?

Wie viel verdienen deine Lieblingskünstler bei Spotify?

Das Tantiemen-System, also der Algorithmus, der berechnet, wie viel Geld Musiker und Bands für Streams bekommen, ist nach Angaben des Musikvertriebdienstes Ditto Music ziemlich komplex. Vereinfacht aber kann das den Experten zufolge so darstellen: Spotify zahlt Künstlern im Durchschnitt zwischen 0,003 und 0,005 US-Dollar pro Stream. Nimmt man den Mittelwert, also 0,004 US-Dollar, rechnet diesen in Euro um (0,0041 Euro) und multipliziert ihn mit den Streams, bekommt man eine Summe. Um auszurechnen, wie viel ein Künstler oder eine Band mit einem Stream bei Spotify verdient, musst du nach Angaben von Ditto Music jetzt nur noch die Streams in die Rechnung einbauen. Die zeigt dir der Streaming-Dienst neben den Titeln des jeweiligen Künstlers an. Also: 0,0041 Euro x 66.952.106 (Streams von Tom Waits‘ „I Hope That I Don’t Fall In Love With You“) = 275.000 Euro. Somit hat der Musiker, seitdem der Song bei Spotify verfügbar ist, dieses Summe damit eingenommen.

Einer anderen Studie zufolge lässt sich das nicht nur für einzelne Songs berechnen, sondern auch für die monatlichen Einnahmen von Bands und Künstlern. Statt den jeweiligen Streams müssen demnach die monatlichen Hörer in die Rechnung eingesetzt werden, die du bei Spotify unterhalb des Künstlernamen findest. Um beim Beispiel Tom Waits zu bleiben, ergibt die Rechnung 0,0041 Euro x 1.551.604 monatliche Hörer Einnahmen von 6.361 Euro pro Monat.

Spotify widerspricht

inside digital gegenüber bezeichnet Spotify diese Rechnung als falsch. Ein Sprecher teilt uns mit, dass die Ausschüttungen nicht nach der Anzahl der monatlichen Hörer erfolgen, sondern folgendermaßen:

„Spotify zahlt, wie die anderen großen Streamingdienste, Lizenzzahlungen an Rechteinhaber auf der Grundlage des Anteils eines*einer Künstler*in an den gesamten Streams auf der Plattform. Dies wird als „Streamshare“ bezeichnet. Es ist also wichtig zu wissen, wie sich die Streamingzahlen auf Spotify im Jahr 2022 zusammensetzen, um die Auszahlungen zu verstehen.“

Und weiter heißt es: „Was vor fünf Jahren noch als viele Streams gezählt hat, ist heute vielleicht nicht mal erwähnenswert. Allein im Jahr 2022 wurden mehr als 281.000 Songs über eine Million Mal gestreamt.“ Wie viel Geld Künstler bekommen, sagt aber Spotify nicht. Doch selbst bekannte Musiker können von den Einnahmen nicht leben, wie der Bayerische Rundfunk herausgefunden hat.