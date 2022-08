Game over: PlayStation vs. Xbox – Endlich steht ein klarer Sieger fest

Pokémon oder Digimon, Star Wars oder Star Trek, Apple oder Android – bei manchen Themen scheiden sich die Geister. Und auch die Frage nach der besten Spielekonsole gehört zweifelsfrei dazu. Sowohl die Xbox aus dem Hause Microsoft als auch die PlayStation aus dem Hause Sony haben ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Daher ist eine rein technische Beantwortung der Frage nach der besseren Konsole nur bedingt möglich. Beim Thema „Beliebtheit“ ist die Situation jedoch eine andere. Nach langem Hin und Her hat sich jetzt ein klarer Favorit herauskristallisiert: die PlayStation 4.

Microsoft gesteht: Sonys PlayStation 4 ist viel beliebter als die Xbox One

Man mag es kaum glauben, aber es ist bereits knapp neun Jahre her, seit Sony seine PlayStation 4 veröffentlichte. Und das Gleiche gilt auch für die Xbox One von Microsoft. Nach ihrer Einführung spalteten sich die Konsolen-Spieler in zwei Lager (Nintendo hat da eine etwas andere Zielgruppe im Blick), doch die Frage, welche Konsole beliebter ist, blieb bisher ungeklärt. Nun hat der US-amerikanische Entwickler ein Dokument an die nationale Wettbewerbsbehörde Brasiliens übermittelt, das den eisernen Geheimhaltungs-Vorhang leicht anhob. Darin heißt es, dass Sony seinen Konkurrenten Microsoft bei den Konsolenverkäufen der vorangegangenen Generation – also PlayStation 4 und Xbox One – nicht nur übertroffen, sondern gleich mehr als doppelt so viele Geräte verkauft hat.

Sony gab im März an, über die Jahre 117,2 Millionen Exemplare seiner PlayStation 4 verkauft zu haben. Entsprechend veräußerte Microsoft im gleichen Zeitraum nach eigenen Angaben weniger als 58,6 Millionen Xbox One-Konsolen. Damit ist Sonys Spielekonsole unangefochtener Vorreiter – zumindest auf den ersten Blick. Denn die Nintendo Switch ist mit mittlerweile 111,08 Millionen verkauften Einheiten nicht weit zurückgefallen. Wobei „zurückgefallen“ hier nicht ganz das richtige Stichwort ist, da die hybride Konsole erst im März 2017 auf den Markt kam.

Wie das Portal The Verge berichtet, erfolgte Microsofts Eingeständnis im Rahmen einer Debatte bezüglich der Übernahme eines der führenden Spieleentwickler, Activision Blizzard, durch das US-amerikanische Unternehmen. Kostenpunkt: 68,7 Milliarden US-Dollar (etwa 67,8 Milliarden Euro). Die Übernahme könnte Microsofts Geschäfte deutlich ankurbeln. Weitere Infos dazu findest du hier.