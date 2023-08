Smart & schick: Die neue Samsung Galaxy Watch6

Neben den neuen Flip- und Fold-Handys von Samsung, hat der beliebte Hersteller mit der Galaxy Watch6 und der Watch6 Classic ebenfalls zwei neue Smartwatches auf den Markt gebracht. Wir stellen dir die Samsung-Uhren genauer vor und zeigen, welche Smartwatch sich für dich lohnen könnte.

Fitnessfunktionen, Herzfrequenzsensor & Co. – Das bietet dir die brandneue Galaxy Watch6

Die brandneue Galaxy Watch6 ist dein smarter Begleiter für den Alltag und liefert dir zahlreiche praktische Funktionen. Allen voran können sich Fitness-Fans über mehr als 90 verschiedene Trainingsprogramme freuen. Selbst Schwimmen ist mit der Uhr dank der Schutzklassen IP68 und 5ATM kein Hindernis. Bei einer Wassertiefe von bis zu 1,5 Metern hält die Smartwatch 30 Minuten durch. Somit ist das Gerät also nicht fürs Sporttauchen geeignet. Dafür kannst du dir mit der Smartwatch ein individuelles Workout erstellen und dich an deine Grenzen bringen.

Doch selbstverständlich bietet dir die Smartwatch auch abseits der Fitnessfunktionen zahlreiche tolle Features: von GPS, über eine Schlafanalyse bis hin zum Herzfrequenzsensor. Und all diese smarten Funktionen wurden zudem in einer äußerst hochwertigen Uhr untergebracht. So macht etwa das 1,3 bzw. 1,5 Zoll große (abhängig von der Gehäusegröße) Super-AMOLED-Farbdisplay optisch einiges her. Bei der Galaxy Watch6 setzt Samsung auf Saphirglas, welches überaus widerstandsfähig und robust ist.

Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von einer starken Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden (mit aktiviertem Always On Display), 16 GB Speicherplatz sowie Bluetooth 5.3 für drahtlose Verbindungen.

WiFi oder LTE? Die verschiedenen Versionen im Überblick

Hat die Galaxy Watch6 dein Interesse geweckt? Dann musst du dich nur noch zwischen den verschiedenen Versionen entscheiden. Die Smartwatch gibt es nämlich sowohl als WiFi- als auch als LTE-Variante. Bei letzterer kannst du die Uhr über eine SIM-Karte selbst ohne Handy unterwegs mit dem Internet verbinden und dadurch etwa deine Lieblingsmusik streamen und Nachrichten verschicken.

Egal, ob WiFi oder LTE, zusätzlich stehen dir zwei unterschiedliche Gehäusegrößen (40 mm und 44 mm) und zwei Farben (Graphite und Gold) zur Auswahl. Die Galaxy Watch6 LTE ist mit dem Preisschild ab 369 Euro jedoch 50 Euro teurer als das WiFi-Modell. Im Lieferumfang sind übrigens jeweils ein Fast Wireless Charger und ein Sport Band enthalten.

→ Galaxy Watch6 WiFi für 319 Euro

→ Galaxy Watch 6 LTE für 369 Euro

Smarte Uhr im edlen Design: Die Galaxy Watch6 Classic

Wer hingegen eine Smartwatch sucht, die ebenfalls als Accessoire für eine schicke Abendveranstaltung getragen werden kann, sollte einen Blick auf das neue Classic-Modell werfen. Hier werden die smarten Funktionen der Samsung-Uhr nämlich in einem äußerst schicken Design verpackt. Während das Armband der Galaxy Watch6 aus Fluorkautschuk besteht, bekommst du beim Classic-Modell nämlich ein edles Kunstleder-Armband in den Gehäusegrößen 43 mm oder 47 mm. Bei den Funktionen gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden Smartwatch-Varianten.

Tolle Technik und schicker Look: Die Galaxy Watch6 Classic

In den Farben Schwarz und Silber gibt’s die Classic-Smartwatch in der WiFi-Variante ab 419 Euro, das LTE-Modell kostet hingegen mindestens 469 Euro. Einen Überblick über alle Samsung-Neuheiten bei MediaMarkt findest du übrigens stets auf dieser Aktionsseite.

→ Galaxy Watch6 WiFi für 419 Euro

→ Galaxy Watch6 LTE für 469 Euro