Sky: Neuer Receiver für viele Kunden

„Um dir dauerhaft den bestmöglichen Service und volle Funktionalität zu bieten, tauschen wir dir kostenfrei deine Sky Q Mini Box, die du aktuell als Zweitgerät nutzt, gegen eine Sky Q IPTV Box aus.“ Mit diesen Worten beginnt ein unserer Redaktion vorliegender Kundenbrief von Sky. Dieser nutzt als Hauptgerät bereits eine Sky Q IPTV-Box und nutzt als Zweitgerät die ebenfalls auf Internet-Signalen basierende Sky Q Mini Box. Nun will Sky diese jedoch austauschen – obwohl Sky sie weiterhin auf der Webseite vermarktet. Sky Q IPTV wird derweil nicht mehr vermarktet und wurde durch Sky Stream ersetzt.

Sky Q Mini: Umstellung auf neuen Sky-Receiver betrifft bestimmte Kundengruppe

Es gibt für die Kunden eine gute Nachricht. „An deinem Vertrag ändert sich nichts.“ Sky wolle, so ist in dem Brief zu lesen, in den kommenden 14 Tagen den neuen Receiver zuschicken. Diesen möge der Kunde dann, „direkt nach der Zustellung“, in Betrieb nehmen. Die Sky Q Mini Box werde nach der Zustellung der neuen Sky Q IPTV Box nicht mehr funktionsfähig sein, so schreibt Sky.

Zu den Gründen des Austausches hält sich Sky im Schreiben bedeckt. Auf unsere Nachfrage teilte ein Sprecher mit, dass der Austausch tatsächlich nur jene Kunden betrifft, die als Hauptgerät eine Sky Q IPTV-Box nutzen. „Für Kunden, die einen Sky Q Receiver über die Empfangswege Satellit oder Kabel als Hauptgerät nutzen, bleibt die Sky Q Mini weiterhin als Ergänzung erhältlich.“ Damit erklärt sich auch, dass Sky das Gerät weiterhin aktiv vermarktet. Die Sky Q Mini Box ist jedoch technisch veraltet. Einige Apps werden nicht mehr unterstützt oder erscheinen gar nicht erst auf der Plattform.

Nächste Umstellung steht bevor

Dass nur Kunden, die Sky per Internet empfangen, umgestellt werden, hat ebenfalls einen Grund. Es hänge mit der Umstellung dieser Geräte auf das neue Sky Stream zusammen, erklärte Sky weiter. „Da eine Sky Q Mini Box mit einer Sky Stream Box nicht kompatibel ist, erhalten diese Kunden nun kostenlos eine Sky Q IPTV Box, die ebenfalls das Upgrade auf Sky Stream erhält.“ Dadurch werde sichergestellt, dass Kunden zukünftig „nahtlos und ohne Einschränkungen auf allen ihren Geräten streamen können“. Die Umstellung auf Sky Stream soll „schon sehr bald“ erfolgen. Alle Kunden würden rechtzeitig informiert, sobald die Umstellung auf Sky Stream ansteht.