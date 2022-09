Schock für Amazon-Nutzer: Diese Funktion ist die Hölle auf Erden

Wie wird das Wetter ? Welches Futter ist am besten für meine Katze? Was brauche ich für meine nächste Urlaubsreise? Amazons Alexa weiß theoretisch auf alles eine Antwort. Doch diese Antworten könnten in Zukunft anders aussehen, als bislang, und dich unterbewusst mit Werbung belästigen.