Neues Samsung-Smartphone für 200 Euro: Das ist die Besonderheit Simone Warnke 3 Minuten

Samsung legt am deutschen Handymarkt in der günstigeren Preisklasse nach. Das Galaxy A21s will gute Technik – wie etwa eine Quad-Kamera – mit einem günstigen Preis verbinden. Was du mit dem Smartphone in die Hand bekommst, zeigen wir hier.