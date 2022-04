Samsung: Bezahlte Handy-Reparaturdienste demnächst obsolet?

Bisher gab es für die allermeisten Samsung-Nutzer nur zwei Möglichkeiten, mit einem beschädigten Mobiltelefon umzugehen: Entweder man ließ es kostenpflichtig reparieren, was in der Regel einen spürbaren Schwund im Portemonnaie zur Folge hatte. Oder man kaufte ein neues Handy und verfrachtete das Altgerät in den Mülleimer – metaphorisch gesprochen. Künftig möchte Samsung jedoch eine weitere Option gewähren.

Samsung kündigt Selbstreparatur-Services an

Bereits ab diesem Sommer sollen Samsung-Kunden in die Lage versetzt werden, ihre Endgeräte eigenständig reparieren zu können. Mit dieser Maßnahme möchte der südkoreanische Hersteller nach eigenen Angaben die Nutzungsdauer seiner Produkte steigern, eine Kreislaufwirtschaft fördern und Elektroschrott minimieren. Weitreichende Pläne also, doch aller Anfang ist bekanntlich schwer. In einem ersten Schritt wird Samsung seine Selbstreparatur-Dienste daher lediglich für die Geräte der Galaxy S20– und Galaxy S21-Serien sowie das Galaxy Tab S7+ bereitstellen. Dazu gehört ein Zugang zu originalen Ersatzteilen, passendes Reparaturwerkzeug und visuelle Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Dabei setzen die Verantwortlichen auf die Expertise von iFixit, eine der führenden Plattformen für Amateur-Reparaturen.

Zunächst soll sich das Portfolio in diesem Bereich auf Reparaturen des Displays, der Rückseite und des Ladeports beschränken. Reparaturdienste bleiben daher auch in Zukunft relevant. Doch Samsung plant, die Palette an Reparaturoptionen und reparierbaren Geräten im Laufe der Zeit auszuweiten.

Auf den Spuren von Apple

Der größte Konkurrent, Apple, kündigte eine ähnliche Kampagne bereits Ende 2021 für seine iPhone-12- und iPhone-12-Riegen an. Ganz freiwillig sind die neuen Maßnahmen dabei nicht, denn in der EU trat bereits im vergangenen Jahr ein sogenanntes „Recht auf Reparatur“ in Kraft, das die Reparierbarkeit von Elektrogeräten gewährleisten soll. Ferner soll ab 2023 ein Reparaturindex eingeführt werden, welcher abbilden wird, wie gut sich ein Elektrogerät reparieren lässt.

Angesichts dieser Entwicklungen unternehmen Smartphone-Hersteller aktuell die ersten vorsichtigen Schritte hin zu reparierbaren Mobiltelefonen. Allerdings scheinen sich diese zunächst paradoxerweise auf die USA zu beschränken. Sobald wir wissen, ob Samsung die Maßnahmen auch für den deutschen Markt geplant hat, werden wir den Artikel aktualisieren.