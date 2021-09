Mangelhaft für Apple und Co.? EU will Reparierbarkeitsindex für Handys Simone Warnke 3 Minuten

Wie gut lässt sich dein Smartphone reparieren, wenn ein Bauteil kaputtgeht? Mittlerweile wird es in den meisten Fällen schwierig, Komponenten selbstständig auszutauschen. Dagegen will die EU nun vorgehen und will Handys nach Reparierbarkeit indexieren.