Galaxy S24 nur 269 Euro – Was steckt hinter dem Mega-Deal?

Dass der stationäre Handel mit Blick auf die Preisgestaltung oftmals nicht mit Online-Shops mithalten kann, ist kein großes Geheimnis. Ein solcher Shop bietet aktuell das Samsung Galaxy S24, das Galaxy S24+ sowie das Galaxy S24 Ultra in verschiedenen Speichervarianten zu sehr günstigen Preisen an. Doch die Sache hat einen großen Haken.

Galaxy S24-Deal: Zu gut, um wahr zu sein?

Auf der Website „shop.mgmmgme.shop“ bekommen Interessierte die neue Samsung-Riege gegenwärtig zu Preisen von 149 bis 269 Euro. Und das, obwohl die Geräte noch vor einem Monat 899 bis 1.809 Euro auf die Preiswaage legten (UVP). Die Erklärung für das Phänomen ist ziemlich simpel: Bei dem angeblichen Mega-Deal handelt es sich um Betrug. Allerdings um einen, der außergewöhnlich gut durchdacht und folglich besonders gefährlich ist.

Bezahlt wird nämlich per Nachnahme. Heißt: Der Käufer zahlt erst bei der Übergabe des Pakets durch einen Paketzusteller. Das schafft Vertrauen und wiegt das Opfer in Sicherheit. Zumal es sich bei dem Zusteller um einen echten Paketboten von DHL & Co. handeln kann. Dieser ist nicht in die Betrugsmasche involviert, sondern übergibt lediglich das Paket und streicht das Geld ein. Wenn der Käufer das Paket öffnet und den Betrug erkennt, ist der Paketbote jedoch längst weg. Daher ist es nach Einschätzung von Watchlist Internet kaum möglich, die entrichtete Zahlung zurückzubekommen.

Preisliste für die Galaxy-S24-Serie in einem betrügerischen Online-Shop

Betrügerische Online-Shops

Aktuell scheinen die Nachnahmezahlungs-Masche gehäuft Anwendung zu finden. Mit Blick auf das Samsung Galaxy S24 hat sich ein Fake-Shop jüngst gar in den Preisvergleich von Idealo eingeschlichen, wie die Preisentwicklung mit einem Tiefstpreis von 244 Euro offenbart. Wer sich davor schützen möchte, muss neben den Preisen auch auf die „Metadaten“ eines Online-Shops achten. Ist ein vertrauenerweckendes Impressum vorhanden? Finden sich Rechtschreib- oder Grammatikfehler? Sind anklickbare Siegel von Trustpilot, Trusted Shops und Co. vorhanden? Welche Bewertungen und Erwähnungen finden sich sonst noch im Internet?

Eine schicke Optik stellt dagegen keinen Beweis für die Seriosität eines Shops dar. Im aktuellen Fall war die Seite äußerlich nämlich der offiziellen Samsung-Website nachempfunden – mitsamt Teilen der offiziellen Produktpräsentation. Übrigens, der sogenannte Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale kann dabei helfen, betrügerische Händler mit nur wenigen Klicks zu überführen.