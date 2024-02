Noch 2024: Microsoft verpasst vielen Windows-PCs den Todesstoß

Lange Zeit rankten sich Gerüchte darüber, dass Microsoft noch im Jahr 2024 Windows 12 auf den Markt bringen wird. Gerüchte, die sich nun als falsch herausstellten. Tatsächlich plant der US-Entwickler Windows 11 Version 24H2 als diesjähriges Funktionsupdate zu veröffentlichen. Das finale Release soll für alle Nutzer im Spätsommer oder Herbst anstehen. Doch während sich einige Nutzer über neue Funktionen freuen dürfen, werden andere vor einem schwarzen Bildschirm enden. Denn einige Computer werden im Anschluss an das Update nicht mehr unterstützt.

Windows 11 fährt nicht mehr hoch

Der Windows-Insider Bob Pony hat sich mit der kommenden Version von Windows 11 auseinandergesetzt und dabei eine spannende Beobachtung gemacht. So scheint Version 24H2 (ab Build 25905) vorauszusetzen, dass Computerprozessoren (CPUs) sogenannte POPCNT-Instruktionen unterstützen. POPCNT steht dabei für Population Count und wird im Allgemeinen eingesetzt, um die Zahl der auf „1“ gestellten Bits in der binären Repräsentation einer Zeichenfolge zu ermitteln.

Nach dem Update werden allem Anschein nach viele Systemdateien auf die POPCNT-Instruktionen angewiesen sein. Doch diese werden ihrerseits ausschließlich von neueren Computerprozessoren unterstützt. Auf älteren Rechnern wird Windows künftig hingegen nicht mehr starten. Laut Pony sind dabei jedoch hauptsächlich PCs betroffen, die noch vor 2010 gebaut wurden. Solche werden von Windows 11 bereits jetzt zumindest offiziell nicht unterstützt. Bis 2025 scheint nun auch aus technischer Sicht Schluss zu sein.

Eine Alternative zu Windows 11 stellt Windows 10 dar. Zumal das in die Jahre gekommene Betriebssystem auch in Zukunft unverändert auf älteren PCs laufen dürfte. Doch auch dieser Ausweg ist lediglich temporär. Denn ab dem 14. Oktober 2025 wird Windows 10 keine Sicherheitsupdates mehr erhalten. Eine Verlängerung um weitere drei Jahre ist zwar möglich, allerdings nicht mehr kostenfrei. Daher empfiehlt es sich, stattdessen die Hardware zeitnah zu aktualisieren – in Form eines neuen Computers.