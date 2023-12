Nicht ohne Haken: Microsoft verlängert Windows 10 Support um 3 Jahre

Auch wenn Microsoft Windows 10 zum Start im Jahr 2015 mit „das letzte Windows aller Zeiten“ und „dauerhaften Updates“ beworben hat, stand das Support-Ende im Kleingedruckten von Anfang an fest. Am 14. Oktober 2025 bekommt Windows 10 zum letzten Mal Sicherheitsupdates ausgeliefert. Spätestens ab diesem Datum solltest du also auf ein anderes Betriebssystem wechseln. Also Windows 11, Windows 12 oder ein alternatives System wie ChromeOS oder macOS.

Windows 10 bekommt längeren Support

Der Wechsel auf eine neue Version von Windows ist jedoch nicht so einfach. So hat Windows 11 deutlich gestiegene Anforderungen an deine Hardware und läuft bis auf wenige Ausnahmen nur auf Computern von 2017 oder neuer. So ist es nicht verwunderlich, dass viele Nutzer noch mit der alten Version unterwegs sind. Über 70 Prozent aller Windows-Nutzer setzen noch auf Windows 10, während Windows 11 auf rund 25 Prozent aller Computer zum Einsatz kommt.

Aufgrund der hohen Beliebtheit wird Microsoft, wie bereits bei Windows 7, einen verlängerten Support für Windows 10 anbieten. Erstmals gilt dieses Angebot dabei nicht nur für Firmenkunden, sondern kann auch von Privatnutzern in Anspruch genommen werden. Doch ist die Support-Erweiterung nicht kostenfrei.

Das Windows 10 ESU-Programm wird als Jahresabonnement für drei Jahre angeboten. Abonnenten erhalten monatliche Sicherheitsupdates und können ihren PC mit Windows 10 somit wie gewohnt weiternutzen. Was die Support-Erweiterung kosten soll, ist bisher nicht bekannt. Preise möchte man bekannt geben, sobald man die Verfügbarkeit errichtet habe, so Microsoft.

Bei Windows 7 kostete es, wohlgemerkt für Firmenkunden, 50 Dollar im ersten Jahr, 100 Dollar im zweiten und 200 Dollar im dritten Jahr. Eine ähnliche Preissteigerung wäre auch beim neuen Programm denkbar. Auch könnten die Preise für Endverbraucher günstiger ausfallen. Wer über Microsoft 365 einen Cloud-PC nutzt, wird die Support-Erweiterung gar kostenfrei erhalten.

Auch ohne Kauf kannst du Windows 10 ab dem Stichtag weiterhin verwenden. Jedoch raten wir klar davon ab, da dein System so nicht mehr vor neuen Bedrohungen geschützt ist. Alternativen sind, neben dem Umstieg auf eine neuere Version von Windows, der Wechsel auf ein alternatives Betriebssystem. Unser Favorit ist hier ChromeOS Flex, welches insbesondere auf älteren Systemen eine ausgezeichnete und zudem kostenfreie Alternative darstellt.