Windows 12 bereits 2024: Kommt das Microsoft-Abo?

Windows 12 ist die nächste Version von Microsofts Betriebssystem. Diese soll, darauf weisen fundierte Gerüchte hin, bereits 2024 erscheinen. Nach 6 Jahren Windows 10 würde Microsoft Windows 11 bereits nach drei Jahren ablösen.

Die aktuellen Gerüchte werden von einer Aussage von Intel untermauert. Intel ist der größte Hersteller von Computer-Prozessoren. Diese stecken in rund 70 Prozent aller verkauften PCs. Auf der Global Technology Conference in New York äußert man sich gegenüber Investoren zur näheren Zukunft. Eine Aussage war dabei besonders interessant:

„We actually think ’24 is going to be a pretty good year for client, in particular, because of the Windows refresh. And we still think that the installed base is pretty old and does require a refresh and we think next year may be the start of that, given the Windows catalyst. So we’re optimistic about how things will play out beginning in ’24.“

Dave Zinsner