Die Samsung Galaxy S21 Serie ist das Aushängeschild des koreanischen Smartphone-Bauers. Die Smartphones kamen erst vor wenigen Monaten in die Regale, doch schon im August hätte es einen Nachfolger geben sollen. Genauer gesagt, eine weitere Version: Das Samsung Galaxy S21 Fan Edition, kurz FE. Eine solche Edition hatte Samsung schon bei der Vorgängerserie, dem Galaxy S20, mit Erfolg auf den Markt gebracht. Die FE-Version soll dabei den Nerv der Nutzer treffen, die das beste Verhältnis aus Preis und Leistung suchen. Sprich: Die FE-Version ist nicht so absurd teuer wie die Flaggschiff-Modelle, hat dafür aber auch nicht so viel Leistung unterm Display.

Auch für dieses Jahr war ein Samsung Galaxy S21 FE erwartet worden. Zuletzt sprach man von einem Start am 19. August. Es hätte gleichzeitig die Lücke des abgesagten Samsung Galaxy Note 21 stopfen können und sollen – wenngleich die Zielgruppen sich unterscheiden.

Medien berichten über Produktionstopp wegen Chipmangel

Doch daraus wird nun wohl nichts. Das zumindest berichtete die Electronic Times aus Südkorea. Dem Vernehmen nach hat Samsung die Produktion des S21 FE an diesem Wochenende gestoppt. Der Grund: Es mangelt an Chips. Das ist nicht abwegig. Der Chip-Mangel ist derzeit in vielen Branchen ein Problem und es wird damit gerechten, dass es noch mehrere Monate, Intel befürchtet sogar mehrere Jahre, dauert, bis sich die Probleme wieder normalisieren. Samsung nutzt für seine Geräte in der Regel je nach Auslieferungsregion die eigenen Exynos-Chipsätze oder Snapdragon von Qualcomm.

Samsung hingegen dementiert den Bericht. Livemint.com und Bloomberg zitiert die SMS eines Sprechers vom heutigen Tag. Darin heißt es übersetzt so viel, dass Samsung Details zu unveröffentlichten Produkten wie dem S21 FE nicht preisgebe, man aber eine Produktionsaussetzung nicht bestätigen könne. Die Electronic Times hat ihren Artikel wieder gelöscht.

Ob und wann es nun ein Samsung Galaxy S21 FE gibt, werden die kommenden Wochen zeigen.