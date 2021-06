Samsung in günstig: Neue Smartphones und Laptops für Sparfüchse

Samsung hat das Galaxy A22, das Galaxy A22 5G und das Galaxy Book Go vorgestellt und bietet mit den Modellen günstige Alternativen zum Galaxy A52 beziehungsweise Galaxy Book Pro oder Galaxy Book LTE.

Samsung Galaxy A22

Das Samsung Galaxy A52 ist das beliebteste Smartphone der inside digital Leser und löste vor Kurzem den Vorgänger Galaxy A51 an der Spitze ab. Und damit nicht genug. Auch das Galaxy A72 und das Galaxy A42 sind in der Liste weit oben zu finden. Der einfache Grund dafür ist, dass Samsung in der A-Serie ordentliche Technik zum vergleichsweise günstigen Preis anbietet. Für den Alltag ist es Herstellerübergreifend schon lange nicht mehr nötig in die Oberklasse zu greifen. Und das zeigt auch das Galaxy A22: Octacore-Prozessor, HD-Display, mindestens 4 GB RAM und 64 GB Speicher sind solide technische Werte. Dazu kommt Dual-Band-WLAN und eine Quad-Kamera mit 48-Megapixel-Hauptsensor. Selfies schießt du mit 13 Megapixeln und das Ganze wird angetrieben von 5.000 mAh Energie im Akku.

Galaxy A22 mit 5G

Samsung hat neben dem normalen Modell eine 5G-Variante vorgestellt, die lediglich 20 Euro mehr kostet als das Grundmodell. Der Haken ist aber, dass die Anbindung ans schnelle Netz zu Sparmaßnahmen führt. So kommt auf der Rückseite eine Kamera Weniger zum Einsatz und auch Selfies kannst du nur mit 8 Megapixeln statt 13 schießen. Beim Display setzt Samsung jedoch einen drauf und verbaut ein 6,6 statt 6,4 Zoll großes Panel. Das löst in Full-HD auf. Die Speichervarianten, WLAN-Anbindung, Akku, Software und Fingerabdrucksensor im Power-Button sind mit dem normalen Galaxy A22 identisch.

Modell Verfügbare Farben Preis (alle Preise UVP) Galaxy A22, 64 GB, 4 GB RAM Black, White, Violet 209 Euro Galaxy A22, 128 GB, 4 GB RAM Black, White, Violet 229 Euro Galaxy A22 5G, 64 GB, 4 GB RAM Gray, White, Violet 229 Euro Galaxy A22 5G, 128 GB, 4 GB RAM Gray, White, Violet 249 Euro

Samsung Galaxy Book Go

Ähnlich der A-Serie bei Smartphones will Samsung wohl auch im Laptop-Bereich eine günstige Alternative zu den „professionellen“ Modellen bieten. Denn das neue Galaxy Book Go kostet nicht einmal die Hälfte der großen Brüder der Galaxy Book Serie. Die technischen Daten sind ín weiten Teilen Alltagstauglich, mehr aber nicht. Für eine mobile Schreib- und Surfmaschine genügen sie aber allemal. Das Besondere dabei ist der Prozessor von Qualcomm, der LTE gleich mitbringt und WLAN 5 sowie Bluetooth 5.1 schon dabei hat.

Samsung Galaxy Book Go

Die weiteren Daten des Samsung Galaxy Book Go: 14 Zoll Full HD Display, Windows 10 Home, 128 und 4 GB Speicher sowie eine Reihe praktischer Anschlüsse. Neben einem USB-A (2.0) gibt es noch diese Buchsen: USB-C (3.2 Gen1), USB-C (2.0), 3,5 mm Klinke. Dazu kommen Slots für microSD, SIM und einen Kensington-Zugriff. Das Ganze kostet zum aktuellen Marktstart 449 Euro.