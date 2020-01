Das Galaxy A71 ist der direkte Nachfolger des Galaxy A70 und unterscheidet sich nur wenig vom Galaxy A51. Das Display etwa ist mit 0,2 Zoll nur minimal größer und misst 6,7 Zoll in der Diagonalen. Im Detail handelt es sich dabei um einen Super-AMOLED-Bildschirm der in Full-HD+ (1.080 x 2.400 Pixel) auflöst. Samsung stattet das Smartphone mit Android 10 und der Benutzeroberfläche One UI 2 aus.

Mehr Kameras, neues Design

Im Vergleich zum Vorgängermodell verbessert Samsung beim Galaxy A71 die gesamte Kameraausstattung. Die Hauptkamera besitzt einen 64-Megapixel-Sensor und eine Blende von f/1.8. Zu ihr gesellen sich ein Ultraweitwinkel- und ein Makro-Objektiv. Die vierte Kamera ist für Tiefeninformationen zuständig und somit weniger ein Objektiv denn ein Sensor.

Einen vollständigen Überblick über alle technischen Daten des Galaxy A71 hier in der Schnellübersicht:

Samsung Galaxy A71 Software Android 10 Prozessor Octa Core Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 179 g Farbe Schwarz, Silber, Blau, Pink Einführungspreis Marktstart

Samsung bringt das Galaxy A71 kommt in den Farben Schwarz, Silber, Blau und Pink in den Handel. Die Rückseite ist in allen Ausführungen fein gestreift und spiegelt. Samsung nennt das Design „Prism Crush“. Je nach Lichteinfall tanzt die gesamte Farbpalette auf dem Rücken des Smartphones.

Preis und Marktstart des Galaxy A71

Samsung bringt das Mittelklasse-Galaxy in der Konfiguration mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher in den Handel. Als Marktstart gibt das Unternehmen lediglich das erste Quartal an. Ob Januar, Februar oder März bleibt dabei offen. Beim Preis hingegen ist sich der Hersteller sicher. So soll das Galaxy A71 zum Marktstart 469 Euro kosten.

