Samsung Galaxy A53: Deshalb werden Käufer sauer und enttäuscht sein

Vor rund einer Woche deutete es sich bereits an. Nun ist die Gewissheit da. Was bei teuren Smartphones der Galaxy-S-Reihe bereits die Regel ist, wird jetzt auch bei günstigen Handys der Einsteiger- und Mittelklasse Realität. Angeblich aus Umweltschutzgründen verzichtet Samsung auf ein Ladegerät im Lieferumfang. Das heißt: Wer ein Galaxy A53 kauft und kein Ladegerät zu Hause hat, muss weiteres Geld in ein entsprechendes Netzteil investieren. Das ist aus mehreren Gründen ein Tabubruch, über den Käufer mit Recht sauer sein dürfen.

Das Galaxy A53 macht da weiter, wo das iPhone 12 angefangen hat

Es lässt sich vielleicht noch argumentieren, dass Handys, die die 1.000-Euro-Marke knacken, dem Käufer auch noch weitere 20 Euro für ein Ladegerät wert sind. Denn: Wer schon einmal dabei ist so viel Geld auszugeben, dem wird auch Zubehör für 20 oder 30 Euro nicht zu teuer sein. Doch das Weglassen von Ladegeräten bei günstigen Handys ist durchaus kritischer. Viele, die sich ein neues Modell der Einsteiger oder Mittelklasse kaufen, hatten zuvor lange Zeit ein Handy, dessen Ladegerät vermutlich nicht mit dem neuen Smartphone kompatibel ist. Es muss also zwingend ein neues Netzteil her.

Zudem greifen diese Menschen nicht grundlos zu einem günstigen Handy. Sie haben schlicht nicht mehr Geld zur Verfügung oder möchten nicht mehr ausgeben. Es ist aber absurd zu glauben, dass Samsung Handys wie das Galaxy A53 ohne Ladegerät im Lieferumfang günstiger anbieten wird. Das Samsung Galaxy A53 soll nicht das einzige günstige Handy ohne Netzteil sein. Auch das noch günstigere Galaxy A33 ist von den Einsparungen betroffen. Somit werden günstige Handys prozentual teuer als Modelle der Spitzenklasse. Denn das Ladegerät kostet in beiden Fällen genauso viel, der Anteil am Gesamtpreis ist jedoch bedeutend höher. Übrigens: Hier gibt es das Original-Ladegerät von Samsung für 12 Euro.

Apple spart Milliarden ein, Samsung will auch

Als Apple das erste Mal bei einem iPhone auf ein Ladegerät im Lieferumfang verzichtet hat, machte sich Samsung noch darüber lustig. „Dein Galaxy gibt dir, wonach du suchst. Von einfachsten Dingen wie einem Ladegerät bis hin zur besten Kamera, Batterie, Leistung, Speicher und sogar einem 120-Hz-Bildschirm“ versprach man in Werbeanzeigen, die ein Ladegerät zeigten. Doch nur kurz darauf löschte man sie wieder und entfernte selbst den Ladeadapter beim Galaxy S21.

Nun folgen auch günstige Handys. Ist das noch Klimaschutz oder eher Greenwashing und Profitgier? Für das koreanische Unternehmen steht fest: „Samsung nimmt das Thema Ressourcen- und Klimaschutz sehr ernst und optimiert daher seine Produkte konsequent über den Lebenszyklus hinweg“, sagte uns Sebastian Stiegler, Manager für Umweltschutz bei Samsung. Doch zur ganzen Wahrheit gehört auch: Apple sparte mit dem Weglassen von Kopfhörern und Ladegerät schätzungsweise 6 Milliarden Euro ein.