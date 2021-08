Samsung gibt endlich nach – zur Freude sämtlicher Galaxy-Nutzer

„Heinrich! Mir graut’s vor dir.“ Das berühmte Zitat von Johann Wolfgang von Goethe passt heutzutage auch zur extrem aufdringlichen Werbung, die Samsung in seinen hauseigenen und teilweise vorinstallierten Apps wie Samsung Weather, Samsung Pay und Samsung Theme einblendet. Dabei sind es nicht nur die Käufer günstiger Einsteiger-Geräte, die sich mit den Werbemaßnahmen des südkoreanischen Herstellers herumschlagen müssen. Stattdessen sind auch Beisitzer von Oberklasse-Geräten mit einer unverbindlichen Preisempfehlung jenseits der 1.000-Euro-Grenze betroffen. Wir haben uns besagte Anwendungen auf dem Samsung Galaxy Note 20 angesehen. Zwar wurde die Werbung nicht sofort eingeblendet, doch als es dann so weit war, sah das Ergebnis überaus „beeindruckend“ aus.

Werbung in der App Samsung Weather

Kein Wunder also, dass sich anscheinend zahlreiche Käufer bei Samsung beschwert haben. Und der Hersteller nahm sich diese Beschwerden zu Herzen.

Samsung-Apps demnächst gänzlich ohne Werbung

Wie Samsung gegenüber dem Portal The Verge bestätigte, werden die Werbemaßnahmen innerhalb der hauseigenen Apps in Zukunft eingestellt. Man schätze das Feedback der Benutzer und setze sich weiterhin dafür ein, ihnen die bestmögliche Erfahrung mit Galaxy-Produkten und -Services zu bieten, heißt es in dem Samsung-Statement. „Unsere Priorität ist es, unseren Verbrauchern innovative Erlebnisse basierend auf ihren Bedürfnissen und Wünschen zu bieten.“ Auf Bloatware beziehungsweise vorinstallierte und werbliche Drittanbieter-Apps scheint sich dieses Engagement allerdings nicht zu erstrecken. Wobei das auch bei einem Gros der Konkurrenz gängige Praxis ist.

Es wird noch eine Weile dauern, bis die integrierte Werbung tatsächlich aus den Anwendungen der Südkoreaner verschwindet. Ein entsprechendes Update soll nach Angaben von Samsung erst im Laufe des Jahres ausgerollt werden.