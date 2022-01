Ruinöser Wettbewerb: E-Scooter-Anbieter kapituliert vor der Konkurrenz

Was haben die Städte Bonn, Dortmund, Essen und Gelsenkirchen gemeinsam? Namhafte Fußballvereine, richtig – auch wenn der Bonner SC gemeinsam mit Rot-Weiß Essen nur in der vierten Liga kickt. Doch es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit. Unter anderem ist in diesen Städten der E-Scooter-Anbieter Spin aktiv. Zumindest noch. Denn die zum Ford-Konzern gehörenden elektrischen Tretroller werden nicht mehr lange auf deutschen Straßen zu finden sein. Spin-Chef Ben Bear hat in einem offenen Brief das Aus des Angebots in Deutschland verkündet. Und Deutschland ist nicht allein.

Kapitulation vor dem Wettbewerb

Denn auch in einigen Städten in den USA sollen die E-Scooter von Spin ab Februar nicht mehr zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für alle Städte in Portugal und voraussichtlich auch Spanien, in denen Spin bisher noch aktiv ist. Der Grund für den Rückzug ist laut Spin-Boss Bear die fehlende Profitabilität. Es sei nicht gelungen, ein tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Mit anderen Worten: Das E-Scooter-Angebot auf Leihbasis fährt in vielen Städten Verluste ein. Und diesen Trend will Bear nun stoppen.

Als Ursache für die fehlende Rentabilität nennt der Manager unter anderem den ruinösen Wettbewerb mit anderen E-Scooter-Verleihern. Es gäbe in vielen Städten häufige Änderungen der Wettbewerbslandschaft, keine Begrenzungen der Flottengrößen und einen harten Preiskampf. So sorgt zum Beispiel in Deutschland der estnische Anbieter Bolt mit Dumping-Preisen für Aufsehen.

Das mache es für Spin schwierig, einen zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Service anzubieten. Man wolle sich in Zukunft auf Regionen konzentrieren, in denen Limits hinsichtlich der Flottengröße und der E-Scooter-Anbieter selbst festgelegt sind. „Wir erzielen in Märkten mit begrenzten Anbietern im Vergleich zu offenen Zulassungsmärkten den doppelten Umsatz pro Fahrzeug“, so Bear.

Spin E-Scooter bleiben zunächst nur auf drei Märkten erhalten

Konsequenzen hat der Rückzug von Spin auch für viele Angestellten. Rund ein Viertel aller Spin-Mitarbeiter sei von der gefällten Restrukturierungsentscheidung betroffen und müsse mit einer Kündigung rechnen. Man biete unter anderem Abfindungspakete an. Künftig will Spin seine E-Scooter zunächst nur noch auf limitierten Märkten in den USA, in Kanada und in Großbritannien anbieten.