Prime Video: Spektakuläre Neuheiten vor dem Start

Auch wenn mit einem Blick auf die aktuellen Temperaturen derzeit noch nicht von Frühling gesprochen werden kann – und am Wochenende vielerorts vielmehr der Winter noch einmal Einzug erhält – hat sich Prime Video dazu entschlossen, mit einigen neuen Frühjahrs-Highlights durchzustarten. Im März 2023 stehen verschiedene Neustarts auf der Programm-Agenda, deren Vorstellung wir dir an dieser Stelle nicht vorenthalten möchten. Insbesondere Serien-Junkies dürfen sich freuen.

„Daisy Jones & The Six“ Staffel 1: Ein Musical, ein Drama

Schon ab dem 3. März 2023 kannst du bei Prime Video die neue Musical-Drama-Serie „Daisy Jones & The Six“ sehen. Sie zeigt den Aufstieg und den jähen Fall einer berühmten US-Rockband, die im Jahr 1977 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere steht. Nach einer ausverkauften Show im Chicagoer Soldier Field, löst sich die Band aber urplötzlich auf. Jetzt, Jahrzehnte später, sind die Bandmitglieder endlich bereit, die Wahrheit zu enthüllen. Zu sehen ist im dokumentarischen Stil die Geschichte einer ikonischen Band, die auf dem Höhepunkt ihrer Macht implodierte.

„Luden – Könige der Reeperbahn“ Staffel 1: Hamburg in den 1980er-Jahren

Ebenfalls bereits ab dem 3. März 2023 kannst du bei Prime Video die neue deutsche Serie „Luden – Könige der Reeperbahn“ sehen. Sie versetzt dich zurück in die Zeit der Anfänge der 1980er-Jahre. Mit der sexuellen Revolution, Drogen und der Disco-Welle mutiert die Reeperbahn zur Partymeile. In der spießigen Bonner Republik ist St. Pauli der Ort der Sehnsucht und Freiheit für Menschen aller Geschlechter, Hautfarben und Herkunft. In dieser Zeit beginnt der Aufstieg des Sunnyboys Klaus Barkowsky. Von der taffen Prostituierten Jutta wird er zum Zuhälter gemacht und gründet mit einer Gruppe Halbstarker ein Zuhälter-Kartell. Es beginnt ein Machtkampf mit den etablierten Luden der GMBH, die mit ihrer Bande den Kiez kontrollieren und das ganz große Geld machen. Doch mit der AIDS-Krise implodiert das Geschäft und mit der Koks-Welle folgen Wahnsinn und Gewalt.

„Die Gabe“ Staffel 1: Frauen mit Superkräften

Wiederum erst zum Monatsende, konkret ab dem 31. März 2023, geht bei Prime Video die neue Original-Serie „Die Gabe“ (Originaltitel: „The Power) an den Start. Darin scheint zunächst alles so zu sein, wie wir es aus unserer Welt kennen. Doch aus dem Nichts entwickeln junge Frauen ganz besondere Fähigkeiten… Die Serie zeigt eine Reihe bemerkenswerter weiblicher Charaktere von London bis Seattle, von Nigeria bis Osteuropa, deren anfängliches Kribbeln im Körper sich zu einer kompletten Umkehrung des Machtgleichgewichts in der Welt entwickelt.

„Bienenschwarm“ Staffel 1: Aus Fans werden gefährliche Stalker

Und noch eine neue Serie startet im März 2023 bei Prime Video: „Bienenschwarm“ (Originaltitel: „Swarm“). Ab dem 17. März geht es in der Drama-Serie um eine junge Frau mit dem Namen Dre, die von der fiktiven Popikone Ni’Jah besessen ist. Auf einer Tour durch das ganze Land nimmt das Fan-Dasein von Dre für die Musikerin gefährliche Züge an. Denn Dre versammelt eine Gruppe fanatischer Anhänger um sich, was düstere Situationen entstehen lässt.

Die beiden nachfolgenden Tabellen geben dir einen Überblick zu den Serien- und Film-Neustarts bei Prime Video in den kommenden Wochen.

Titel Staffel abrufbar ab The Flash 8 1. März 2023 Coach Prime 1 3. März 2023 Daisy Jones & The Six 1 3. März 2023 Last Night 1 3. März 2023 Luden: Könige der Reeperbahn 1 3. März 2023 Websters 1 3. März 2023 Bienenschwarm 1 17. März 2023 Dom 2 17. März 2023 Sin Huellas 1 17. März 2023 Payback 1 28. März 2023 Die Gabe / The Power 1 31. März 2023 LOL: Last One Laughing 4 6. April 2023 Dead Ringers 1 21. April 2023 Der Greif 1 26. Mai 2023 Citadel 1 2023 Good Omens 2 2023 Das Rad der Zeit 2 2023 Das Rad der Zeit 3 2023 Diabolical 1 2023 Takeshi's Castle

1 2023 The Boys 4 2023 The Continental 1 2023 The Marvellous Mrs. Maisel 5 2023 Wilderness 1 2023 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Die Discounter 3 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 2 noch unbekannt The Summer I Turned Pretty 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 3 noch unbekannt

Titel verfügbar ab Every Breath You Take 1. März 2023 Banshee 1. März 2023 exklusiv verfügbar Federico Chiesa Back on Track 1. März 2023 Die Unendliche Geschichte 2. März 2023 Freaky 4. März 2023 Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus 5. März 2023 exklusiv verfügbar In The Mouth Of Madness 6. März 2023 The Wild Bunch - The Original Director's Cut 7. März 2023 Alle für Ella 8. März 2023 Tickets 10. März 2023 The Adventures of Pluto Nash 10. März 2023 Nobody 11. März 2023 The Perfect Storm 11. März 2023 Mars Attacks! 12. März 2023 exklusiv verfügbar Good Luck To You, Leo Grande 14. März 2023 Love Machine 2 15. März 2023 True Crime 15. März 2023 Drachenreiter 16. März 2023 Promising Young Woman 18. März 2023 Set It Off 19. März 2023 Ransom (1996) 20. März 2023 Monsieur Claude und sein großes Fest 21. März 2023 The Enforcer 22. März 2023 Head Full of Honey 23. März 2023 Dave Hughes: Ridiculous 24. März 2023 Reggie 24. März 2023 The Forever Purge 25. März 2023 Into The Arms of Strangers: Stories Of The Kindertransport 25. März 2023 Into The Wild 26. März 2023 Dune 26. März 2023 Selfish 27. März 2023 Fearless (1993) 29. März 2023

Und es gibt noch weitere gute Nachrichten für alle Kunden von Prime Video. Möglicherweise kannst du schon bald wieder Inhalte von „Star Wars“ und „Marvel“ bei Amazons Streamingdienst sehen.