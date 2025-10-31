Top 10 Horrorfilme bei Netflix und Prime Video: Schreckliches erwartet dich

Süßes oder Saures! Dieser Ausruf gehört zu Halloween genauso wie gruselige Kostüme und Würstchen-Finger zu einer Halloween-Party. Die Nacht des Grauens und Fürchtens steht in den Startlöchern. In Stimmung kommst du mit passenden Horrorfilmen, die dich das Fürchten lehren. Damit du nicht lange suchen musst, haben wir dir die Top 10 Halloween-Filme bei Netflix und Amazon Prime Video zusammengestellt.

Tipp: Amazon bietet erneut den „Home of Horror Channel„, in dem allerhand gruselige Filme unter einem Dach versammelt sind. Du kannst ihn für sieben Tage kostenlos testen. Danach zahlst du 3,99 Euro im Monat.

Midsommar

Der in Schweden spielende Film von Ari Aster entführt die Zuschauer auf die Mittsommer-Feierlichkeiten in einer kleinen Kommune. Ein Paar, dessen Beziehung eigentlich vorbei ist, fährt nach Schweden um dort den Mittsommer zu feiern. Doch die Feierlichkeiten sind anders als das Pärchen erwartet hat. Denn auch sie konsumieren die Drogen, die ihnen vor Ort von einer Sekte angeboten werden. Die Feierlichkeiten nehmen ihren Lauf und nicht für alle Feiernde geht der Film lebend aus. Verfügbar ist der Horrorfilm auf Amazon Prime Video. Er ist aber nicht Teil des Prime-Abos, sondern du kannst ihn für 99 Cent leihen.

Texas Chainsaw Massacre

In „Texas Chainsaw Massacre“ reist die 25-jährige Melody (Sarah Yarkin) mit ihrer Schwester Lila (Elsie Fisher) und ihren Freunden Dante (Jacob Latimore) und Ruth (Nell Hudson) von San Francisco nach Harlow in Texas. Melody ist selbsterklärte Geschäftsfrau und will ihr Unternehmen populärer machen, nach vorne bringen. Doch der Trip entpuppt sich schnell als Albtraum, als ein altbekannter, geisteskranker Serienmörder beginnt, sein Unwesen zu treiben. Die Erinnerungen an das Kettensägenmassaker von 1973 werden wieder wach und damit auch Rachepläne – Melody und ihre Freunde sind mittendrin. Zu sehen ist der Horrorfilm auf Netflix.

The Ring

Stell dir vor, du schaust ein Video. Kurz nachdem das Video endet, klingelt dein Telefon und die Person am anderen Ende der Leitung eröffnet dir, dass du nur noch sieben Tage zu leben hast, weil du das Video angeschaut hast. So starb die junge Becca (Rachael Bella), deren Tod ihre Familie nicht einfach so hinnehmen kann. Tante und Reporterin Rachel (Naomi Watts) stellt Nachforschungen an und gerät selbst in den Bann des Videos. Kurz darauf klingelt auch bei Rachel das Telefon – auch sie muss sterben, schlimmer noch: ihr Sohn. „The Ring“ streamst du bei Amazon Prime Video – als Leih-Option für 3,99 Euro oder für 5,99 Euro wenn du ihn dir dauerhaft sichern möchtest. Kunden von Paramount+ könnten den Streifen ebenso kostenlos sehen wie alle Sky-Kunden via Sky Go.

Bird Box

Der Horrorfilm mag den einen oder anderen an „A Quiet Place“ erinnern. In beiden Filmen geht es um ein postapokalyptisches Szenario durch eine fremde Bedrohung. Während es bei „A Quiet Place“ Aliens sind, die ein gutes Gehör haben und einen darauf hin töten, werden in „Bird Box“ die Menschen zum Selbstmord verleitet, wenn sie die unbekannte Bedrohung sehen. Sandra Bullock in der Rolle der Malorie versucht sich, ohne sehen zu können, vor der Bedrohung zu schützen. Dieser Netflix Original Film wurde unter der Regie von Susanne Bier gedreht

Zimmer 1408

Mike Enslin (John Cusack) ist kein Feigling – im Gegenteil: Er ist von Spuk und mysteriösen Geschehnissen fasziniert. Als erfolgreicher Buchautor veröffentlichte er bereits zwei Bücher über Hotels, in denen es spuken soll. Einmal mehr stürzt er sich in Recherchen wie diese, als seine Tochter stirbt. Dabei stößt er auf das Zimmer 1408 des New Yorker Dolphin Hotels, in dem bereits 56 Gäste ums Leben kamen. Ein Fall, der ihn gefangen nimmt. Kurzerhand bucht Mike das besagte Zimmer hingegen der Warnungen des Hotelmanagers (Samuel L. Jackson). Ein Fehler, den Mike schnell bereut, als er sich kurze Zeit später in einem Alptraum wiederfindet. Zu sehen bei Amazon Prime Video. Leihen kannst du ihn dort für 99 Cent, kaufen für 3,99 Euro.

His House

Teil deines Netflix-Abos: „His House“. Sie entfliehen dem Krieg in der Hoffnung auf ein besseres Leben: Bol (Sope Dirisu) und Rial (Wunmi Mosaku) fliehen gemeinsam mit ihrer Tochter Nyagak (Malaika Wakoli-Abigaga) aus dem Kriegsgebiet im Sudan nach Großbritannien, um dort den Neuanfang zu wagen. Doch der gestaltet sich schwierig: Nicht nur Rassismus und Hass begegnet der Familie, sondern auch zunehmend seltsame Ereignisse. Sowohl Rial als auch Bol fangen an, Phänomene und Visionen zu haben, die mehr als beunruhigend sind. Die Kleinstadt in England entpuppt sich als das Böse. Und dieses Böse zeigt sich von seiner schlimmsten Seite.

Halloween – Die Nacht des Grauens

Der Filmklassiker von John Carpenter spielt genau zur Halloween-Nacht. Michael Meyer entkommt am Vorabend von Halloween aus der psychiatrischen Anstalt, um in seiner Heimatstadt die Schülerin Laurie Strode zu verfolgen. 15 Jahre zuvor hat er in dieser Nacht seine ältere Schwester ermordet. Jetzt ist er in seine Heimatstadt Haddonfield zurückgekehrt, dicht gefolgt von seinem Psychiater. Laurie fällt auf, dass sie von jemanden mit einer Maske verfolgt wird und von da an nehmen die Dinge ihren Lauf. Wie es Laurie an Halloween ergeht, kannst du derzeit auf Amazon Prime sehen – kostenlos im Rahmen deines Prime-Abos.

Die Einöde

Spanien des 19. Jahrhunderts: Lucía (Inma Cuesta) will fernab jeder Zivilisation leben und lässt nur wenige Menschen in ihr Leben. Einzige Gesellschaft: ihr Sohn (Asier Flores). Der kleine Junge lebt jedoch oft in Angst, einmal mehr, als eine unheimliche Kreatur in ihrer Einöde plötzlich auftaucht. Es ist eine Kraft, die nichts als den Tod bringt. Zu sehen auf Netflix.

Paranormal Activity

Katie, die eigentlich in San Diego studiert, glaubt, von unsichtbaren und furchterregenden Wesen heimgesucht zu werden. Schon seitdem sie ein Kind ist, verfolgt sie dieses Gefühl. Ihr Freund Micah, der als freier Börsenmakler arbeitet, will dem endlich auf den Grund gehen und stellt dafür eine DV-Kamera in ihrem Schlafzimmer auf. Was fast als Scherz begann, wird zunehmend zum Albtraum: denn die Kamera fängt irgendwann tatsächlich einen Geist ein, der immer aggressiver zu werden scheint. Die ganze Geschichte siehst du bei Amazon Prime Video – ohne Aufpreis!

Blair Witch

Schon vor 20 Jahren verschwanden Heather Donahue und ihre Freunde in den Wäldern von Black Hills. Das Verschwinden ist nach wie vor ungeklärt. Heathers Bruder James (James Allan McCune) und seine Freunde Peter (Brandon Scott) und Ashley (Corbin Reid) ermitteln auf eigene Faust und lassen sich von Einheimischen durch die Black Hills führen. Was die Truppe sicher stimmt, wird zu ihrem größten Problem: Denn nachts wird ihr Lager von jemandem oder etwas beobachtet. Im Stream ist „Blair Witch“ bei Amazon Prime Video verfügbar. Allerdings nicht kostenlos, sondern gegen 3,99 Euro Leihgebühr. Alternativ kannst du den Film auch für 5,99 Euro kaufen.

Weitere Top-Horrorfilme, die im Prime-Abo inklusive sind

Imaginary : Jessica freut sich auf ein ruhiges Leben in der Vorstadt, als sie mit ihrem neuen Ehemann und den zwei Stieftöchtern in ihr altes Elternhaus zurückzieht. Stieftochter Alice findet im Keller des Hauses Jessicas alten Teddybären Chauncey. Doch die Bindung von Alice zu dem Kuscheltier nimmt unheimliche Züge an, als Alice beginnt, in Chaunceys Auftrag gefährliche und schmerzhafte Dinge zu tun … (FSK 16)

: Jessica freut sich auf ein ruhiges Leben in der Vorstadt, als sie mit ihrem neuen Ehemann und den zwei Stieftöchtern in ihr altes Elternhaus zurückzieht. Stieftochter Alice findet im Keller des Hauses Jessicas alten Teddybären Chauncey. Doch die Bindung von Alice zu dem Kuscheltier nimmt unheimliche Züge an, als Alice beginnt, in Chaunceys Auftrag gefährliche und schmerzhafte Dinge zu tun … (FSK 16) Prey : Naru ist eine talentierte Kriegerin aus dem Stamm der Comanchen. Als ihr Lager bedroht wird, macht sie sich auf den Weg, um ihr Volk zu schützen. Die Bedrohung entpuppt sich jedoch als ein hochentwickeltes, außerirdisches Raubtier … (FSK 16)

: Naru ist eine talentierte Kriegerin aus dem Stamm der Comanchen. Als ihr Lager bedroht wird, macht sie sich auf den Weg, um ihr Volk zu schützen. Die Bedrohung entpuppt sich jedoch als ein hochentwickeltes, außerirdisches Raubtier … (FSK 16) Evil Dead Rise: Dieser Gruselfilm verlagert die Handlung aus den Wäldern in die Stadt und erzählt die unheimliche Geschichte zweier entfremdeter Schwestern, deren Wiedersehen durch das Auftauchen von Dämonen unterbrochen wird und sie in einen albtraumhaften „Familienstreit“ stürzt. (FSK 18)

Dieser Gruselfilm verlagert die Handlung aus den Wäldern in die Stadt und erzählt die unheimliche Geschichte zweier entfremdeter Schwestern, deren Wiedersehen durch das Auftauchen von Dämonen unterbrochen wird und sie in einen albtraumhaften „Familienstreit“ stürzt. (FSK 18) Five Nights at Freddy’s : Überlebst du fünf Nächte in Freddy Fazbears Pizzeria? Kürzlich gefeuert und verzweifelt auf der Suche nach Arbeit, um das Sorgerecht für seine kleine Schwester behalten zu können, nimmt Mike eine Stelle als Nachtwächter in einem verlassenen Restaurant an: Freddy Fazbears Pizzeria. (FSK 16)

: Überlebst du fünf Nächte in Freddy Fazbears Pizzeria? Kürzlich gefeuert und verzweifelt auf der Suche nach Arbeit, um das Sorgerecht für seine kleine Schwester behalten zu können, nimmt Mike eine Stelle als Nachtwächter in einem verlassenen Restaurant an: Freddy Fazbears Pizzeria. (FSK 16) The Hunt: In diesem Film versammeln sich Angehörige der amerikanischen Elite auf einem Landsitz, um Jagd auf einfache Landsleute zu machen. Der Masterplan der Gruppe geht jedoch nicht auf, weil eine der Gejagten, Crystal, das Spiel besser zu kennen scheint als die Jäger selbst. (FSK 18)



















