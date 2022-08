Prime Video: Gloriose Neuheiten vor dem Start

Da wäre im Speziellen die elfte Staffel von „The Walking Dead“ zu nennen. Die bekannteste und erfolgreichste Zombie-Serie der Gegenwart startet in der zweiten August-Hälfte bei Prime Video in ihre bereits elfte Staffel. Der erste Teil dieser finalen Staffel ist ab dem 22. August 2022 endlich auch bei Prime Video abrufbar. Bisher waren die neuesten Episoden exklusiv bei Disney+ abrufbar.

Neue Amazon Original Serien im August 2022

Wenn du es selbst etwas exklusiver magst, kannst du dich unter anderem auf eine neue Amazon Original Serie freuen: die erste Staffel von „A League Of Ther Own“. Ab dem 12. August 2022 bringt die Serie den ausgelassenen Charakter des beliebten Klassikers von Penny Marshall zurück. Dabei schauen die Macher über den Tellerrand hinaus, um die Geschichte einer ganzen Generation von Frauen zu erzählen, die davon träumten, Profi-Baseballerinnen zu werden. Die Serie beleuchtet Themen wie Rassismus und sexuelle Identität und begleitet die Reise einer aufstrebenden Gruppe, die sich den eigenen Weg zum Spielfeld bahnt – sowohl in der Liga als auch außerhalb.

Fußball-Fans sollten sich zudem den 4. August 2022 rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet die neue Amazon Original Doku „All Or Nothing: Arsenal“. Und der Name ist Programm. Alles dreht sich in diese Dokumentation um den britischen Top-Club Arsenal London. Neben den Höhen und Tiefen des Lebens im Emirates-Stadion und im Arsenal-Trainingszentrum folgen die Kameras dem Arsenal-Team auch abseits des Spielfelds. Denn auch dort gilt es, Herausforderungen zu beleuchten, denen sich Spitzensportler während einer anspruchsvollen Saison mit hohem Wettbewerbsdruck stellen müssen.

Außerdem ab dem 19. August 2022 bei Prime Video neu verfügbar: die erste Staffel von „Schickeria“. Um was genau es in dieser Serie konkret gehen wird, hat Amazon bisher noch nicht verraten. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass das Leben in München eine tragende Rolle einnehmen wird.

Titel Staffel abrufbar ab Paper Girls 1 29. Juli 2022 The Flight Attendant 2 29. Juli 2022 All Or Nothing: Arsenal 1 4. August 2022 A League of Their Own 1 12. August 2022 Schickeria 1 19. August 2022 The Walking Dead 11 22. August 2022 Der Herr der Ringe 1 2. September 2022 Diabolical 1 2022 Die Discounter 2 2022 Good Omens 2 2022 Love Addicts 1 2022 Luden 1 2022 German Crime Story: Gefesselt 1 Herbst 2022 Der Greif 1 2023 Anansi Boys 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Mammals 1 noch unbekannt The Boys 4 noch unbekannt The Consultant 1 noch unbekannt The Summer I Turned Pretty 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 3 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon im August 2022

Alternativ zu den Serien-Neustarts kannst du dich bei Prime Video im August 2022 natürlich auch wieder auf spannende Filme freuen. Etwa auf den Amazon Original Film „Dreizehn Leben“. Darin wird die missglückte Expedition (und Rettung!) einer thailändischen Fußballmannschaft beleuchtet. Wegen eines unerwarteten Starkregens werden zwölf Jungs und ihr Trainer in der Tham Luang Höhle eingeschlossen und selbst erfahrene Rettungstaucher stehen vor der fast aussichtslosen Herausforderung, die 13 Personen zu retten. Abrufbar ist „Dreizehn Leben“ bei Prime Video ab dem 5. August.

Zweiter Tipp unsererseits: der ab dem 26. August abrufbare Amazon Original Film „Samaritan“. Der dreizehnjährige Sam Cleary vermutet, dass sein neuer Nachbar, Mr. Smith (Sylvester Stallone) eine heimliche Legende ist. Tatsächlich ist der mysteriöse Mann vor zwanzig Jahren mit Superkräften ausgestattet worden, die ihn zum Samariter von Granite City gemacht haben. Nach einem feurigen Lagerhauskampf mit seinem Rivalen Nemesis wurde er jedoch für tot erklärt. Dennoch haben wenige Bewohner von Granite, wie Sam, die Hoffnung, dass er noch am Leben ist. Da die Kriminalität weiter zunimmt und die Stadt am Rande des Chaos steht, macht es sich Sam zur Aufgabe, seinen Nachbarn aus dem Versteck zu locken, um die Stadt vor dem Ruin zu retten.

Titel verfügbar ab After The Sunset 29. Juli 2022 Killing Gunther 30. Juli 2022 Die Maske 1. August 2022 Flucht aus Pretoria 1. August 2022 Dreizehn Leben 5. August 2022 Amazon Original Film The Hunger Games Franchise 5. August 2022 Annabelle Comes Home 7. August 2022 Synchronic 8. August 2022 The Tax Collector 8. August 2022 Passion simple 9. August 2022 Rocca Verändert Die Welt 15. August 2022 Benedetta 15. August 2022 Annette 16. August 2022 First Love 19. August 2022 Samaritan 26. August 2022 Amazon Original Film Untrapped: The Story of Lil Baby

26. August 2022 Amazon Original Film Texas Chainsaw Massacre: The Beginning 31. August 2022

Jetzt weiterlesen Prime Video Kosten 2022: Alle Infos zu Preisen und Inklusivleistungen