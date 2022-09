Prime Gaming: Diese kostenlosen Spiele und Vorteile gibt es im September

Prime Gaming ist der Game Store von Amazon. Wer eine Prime Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir hier unsere Favoriten unter den Gratis Games und eine Auswahl an Loot und Co., die es ebenfalls im September kostenlos gibt.

Kostenlose Spiele im September

“Assassin’s Creed Origins”

“Football Manager 2022”

“Middle-Earth: Shadow of Mordor”

“The Dig”

“Defend the Rock”

“We: The Revolution”

“Castle on the Coast”

“Word of the Law: Death Mask”

Zu den absoluten Highlights des Monats gehört eindeutig “Assassin’s Creed Origins”. In diesem Spiel tauchst du in das spannende Universum von “Assassin’s Creed” ein und erkundest das antike Ägypten. Hier entdeckst du auch den Ursprung der Assassinen, die dich durch die Spielreihe begleiten. Erkunde das Land, entdecke die atemberaubenden Pyramiden und kämpfe gegen traditionsreiche Fraktionen, um das Geheimnis des Spiels zu offenbaren.

Außerdem bietet dir “The Dig” ein Abenteuer wie kaum ein anderes. Dieses Spiel, das dir von LucasArts und Steven Spielberg präsentiert wird, stürzt dich in ein Abenteuer epischen Ausmaßes. Du tauchst hier in die Rolle von Boston Low, einem NASA Veteran, der einen Asteroiden davon abhalten soll, in die Erde zu krachen. Kannst du es schaffen, die Erde vor dem sicheren Ende zu bewahren?

Prime Gaming und Ubisoft

Prime Gaming hat schon seit einiger Zeit eine Partnerschaft mit Ubisoft. Schon bald kommen im Zuge dieser Partnerschaft einige coole Sachen auf dich zu. Schon diesen Monat gibt es “Assassin’s Creed Origins” für dich kostenlos, doch in den kommenden Monaten folgt noch einiges mehr. Zum Beispiel gibt es ab dem 13. September ein brandneues Bundle für “Assassin’s Creed Valhalla”, den neuesten Titel der Reihe. Auch für Spieler von “Rainbow Six Siege” gibt es neuen Content, den du dir monatlich abholen kannst.

Bald gibt es neuen Content für „Assassin’s Creed Valhalla“.

Am interessantesten ist jedoch Ubisofts neues “Skull and Bones”, das schon bald herauskommen soll. Bereits jetzt ist klar, dass über Prime Gaming exklusive Inhalte für das Spiel verfügbar sein werden. Auf der Gamescom 2022 konnten Spieler bereits einen ersten Einblick in das neue Spiel werfen.

Doch natürlich gibt es auch außerhalb der Ubisoft Partnerschaft massenhaft Loot und exklusive Inhalte über Prime Gaming. Alle Angebote findest du wie immer auf der offiziellen Store-Seite von Amazon.