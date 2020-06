Als erstes hatte schon die Telekom in der vergangenen Woche bei den Kollegen der Computer Bild auf Nachfrage angekündigt, die Senkung der Mehrwertsteuer weiterzugeben. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, man bereite sich intensiv auf eine Preisanpassung der Angebote zum 1. Juli vor. Das betrifft nicht nur Neukunden, sondern ausdrücklich auch Bestandskunden, deren Grundkosten sowie Verbrauchskosten zum 1. Juli sinken werden.

Mehrwertsteuersenkung bringt 2,52 Prozent

Zum 1. Juli sinkt die Mehrwertsteuer bis Ende des Jahres von 19 auf 16 Prozent. Die Differenz von drei Prozentpunkten ergibt für die Kunden eine Preissenkung von 2,52 Prozent. Dabei ist es gar nicht so trivial für die Anbieter, die Preissenkung umzustellen. Denn nicht nur im Rechnungslauf muss ein anderer Mehrwertsteuersatz eingetragen werden. Auch sämtliche Produktunterlagen müssten geändert werden.

Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter kündigte vor einigen Tagen an, Vodafone werde die Mehrwertsteuerabsenkung an die Kunden weitergeben „Daran arbeiten viele Kollegen im Konzern derzeit hart. Wir sind guten Mutes, bis zum 1. Juli unsere Systeme entsprechend umgestellt zu haben, damit die Menschen von dieser Maßnahme zeitnah profitieren.“ Auch diese Aussage zeigt, dass es nicht mit dem Eingeben eines anderen Prozentsatzes im Abrechnungssystem getan ist.

Wir haben auch bei O2 nachgefragt – dem nach Kundenanzahl größten deutschen Mobilfunkanbieter. Auf Nachfrage bestätigte man uns auch dort, dass die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergegeben wird. Auf welche Weise das geschehe, sei aber noch nicht abschließend geklärt. Denn Branchenverbände hatten vorgeschlagen, dass man die Preisdifferenz auch durch eine Gutschrift auf der Rechnung lösen könne. Allerdings müssten zumindest die Abrechnungssysteme dennoch auf die Abführung von 16 Prozent umgestellt werden, da dieser Betrag an den Staat geht.

Wie viel spare ich ab 1. Juli?

Die Mehrwertsteuersenkung verbunden mit der Preissenkung bei den Anbietern bringt dir leider am Ende des Monats nicht einmal so viel ein, dass du dir eine Kugel Eis beim Italiener leisten kannst. Denn bei einem Anschluss mit 39,95 Euro Grundkosten monatlich zahlst du heute 6,37 Euro Mehrwertsteuer. Ab 1. Juli zahlst du für den selben Anschluss nur noch 38,94 Euro und somit 1,01 Euro weniger im Monat. Da ab 1. Januar 2021 die Mehrwertsteuer wieder steigen soll, sparst du also in diesem halben Jahr bei einem Anschluss mit 40 Euro Grundkosten gerade einmal 6,06 Euro.