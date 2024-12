Payback: Mega-Comeback ist offiziell

Nutzer des Bonussystems Payback müssen sich ab 2025 auf einige Änderungen einstellen. Rewe und Penny scheiden als Partner aus, das Sammeln von Punkten in den Filialen der beliebten Lebensmittel-Einzelhändler ist dann nicht mehr möglich. Ersatz ist aber schon gefunden: Edeka, Netto Marken-Discount und Marktkauf werden in Zukunft die Möglichkeit bieten, Punkte für das Payback-Konto zu sammeln. Und jetzt kündigt sich eine weitere Veränderung an.

Galeria kommt 2025 zurück zu Payback

In den Warenhäusern von Galeria (ehemals Kaufhof) und online unter galeria.de wird es in Zukunft nämlich wieder möglich sein, Payback-Punkte zu sammeln. Zwischen 2000 und 2019 war Kaufhof bereits Partner des Programms, jetzt geht es mit dem Punktesammeln weiter. Rund 31 Millionen Payback-Kunden werden diese Nachricht mit Freude zur Kenntnis nehmen. Allerdings müssen sie sich noch länger gedulden, bis es das Galeria-Comeback bei Deutschlands größtem Kundenbindungsprogramm tatsächlich zu bejubeln gibt. Erst Ende 2025 soll es nämlich so weit sein.

Payback-Geschäftsführer Bernhard Brugger sagt: „Im Jahr 2025 bieten wir Kunden und Partnern ein so starkes Payback wie noch nie zuvor – nun auch mit der Möglichkeit, wieder bei einem Warenhaus Punkte zu sammeln. Galeria-Managerin Alexa Deters ist überzeugt: „Das Shoppingerlebnis wird noch angenehmer und bereichert durch die Angebote, die sich durch die Kooperation bieten.“

Punktesammeln mit der Girocard der Sparkasse

Die vielleicht interessanteste Änderung wird Payback im kommenden Jahr, wenn das Kundenbindungsprogramm seinen 25. Geburtstag feiert, aber für viele Sparkassen-Kunden bieten. Sie werden künftig beim Einsatz ihrer Sparkassen-Girocard (ehemals EC-Karte) Payback-Punkte sammeln können. Weitere namhafte Partner sind unter anderem Amazon, Aral, Drogeriemärkte von dm und der namhafte Webshop Otto. Ein ganz neuer Partner ist Geers Hörakustik, mit mehr als 750 Fachgeschäften nach eigenen Angaben die Nummer 1 der Hörakustiker in Deutschland. Auch mit dem Carsharing-Anbieter Miles ist es seit wenigen Monaten möglich, Punkte zu sammeln.

