Opel Frontera Electric: Mit diesem Preis hat keiner gerechnet

Als im April der Opel Fontera Electric vorgestellt wurde, waren sich die Fachmedien einig: Der Kompakt-SUV hat wegen seines frischen Designs das Zeug, viele Kunden von einem Kauf zu überzeugen. Entscheidend dürfte jedoch sein, zu welchem Preis es den Fontera als E-Auto zu kaufen geben wird. Nicht nur unsere Redaktion spekulierte über einen Einstiegspreis zwischen 40.000 und 45.000 Euro; und lag damit gründlich daneben. Denn Opel wird seinen neuen SUV in der preiswertesten Basisvariante für unter 30.000 Euro anbieten.

Opel Frontera Electric: Zunächst nur mit kleiner Batterie zu haben

Damit war nun wahrlich nicht zu rechnen. Allerdings hat der niedrige Preis von günstigstenfalls 28.990 Euro in der Ausführung „Edition“ und 32.490 Euro in der besser ausgestatteten GS-Variante auch seinen Grund. Denn das Einstiegsmodell mit 83 kW (113 PS) Leistung wird nur mit einem 44 kWh großen Akku ausgestattet sein. Damit möchte Opel primär Kunden ansprechen, die ein E-Auto für den Stadt- und Regionalverkehr suchen.

Auf der Langstrecke dürfte das Elektroauto mit seinem vergleichsweise kleinen Stromspeicher hingegen weniger Fans für sich gewinnen können. Die in Aussicht gestellte WLTP-Reichweite liegt nämlich bei nur 305 Kilometern. Und wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, dürfte schon nach 200 bis 250 Kilometern der nächste Ladestopp bereits unausweichlich sein. Ebenfalls wenig berauschend: 140 km/h Höchstgeschwindigkeit. Mehr Tempo würde zu noch weniger Reichweite führen. Aufladungen sind mit 11 kW per Wechselstrom und mit bis zu 100 kW an Schnellladesäulen möglich.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt möchte Opel den Frontera Electric auch als sogenannte „Long Range“-Version anbieten. Die soll dann auf WLTP-Basis bis zu 400 Kilometer weit rollen können. Das dürfte auf der Autobahn dann immerhin 300 bis 350 Kilometer Langstrecken-Reichweite bedeuten. Auch nicht die Welt, aber allemal besser. Im Heck können grundsätzlich 460 Liter an Gepäck untergebracht werden; mit umgeklappten Sitzen erhöht sich das Ladevolumen auf bis zu 1.600 Liter.

Opel Frontera Electric Datenblatt Jahr 2024 Verfügbarkeit ja UVP 28.990,00 € Systemleistung in kW 83 kW Systemleistung in PS 113 PS Reichweite nach WLTP 305 km

Auch Hybrid-Modelle rollen zum Händler

Übrigens: Noch günstiger ist der 4,39 lange und mit einem Radstand von 2,67 Metern versehene Opel Frontera als Hybdrid-Auto mit 48-Volt-Technologie zu haben. Dann liegt der Einstiegspreis mit 1,2-Liter-Turbobenziner (74 kW / 100 PS) bei 23.900 Euro. Mit 100 kW / 136 PS sind im günstigsten Fall 25.700 Euro zu bezahlen. Platz bietet der Opel Frontera Electric für bis zu fünf Personen. In der Hybrid-Version ist optional auch ein Siebensitzer zu haben – für 800 Euro Aufpreis. Bei den Farben haben Käufer die Wahl zwischen sechs Lackierungen. Nur Orange-Metallic ist ohne Aufpreis erhältlich.