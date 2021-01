O2: Kabel-Anschluss bei Vodafone jetzt buchbar - mit diesem Nachteil

Im Oktober hatte O2 seine Festnetztarife neu aufgestellt. Seitdem gilt: Egal, ob O2 deinen Festnetzanschluss über DSL und VDSL, LTE oder Kabel schaltet – der Preis ist der Gleiche. Du musst dir also zumindest aus tariflichen Gründen keine Gedanken machen, welche Anschlussart du nutzen willst. Zumindest theoretisch, in der Praxis sieht das anders aus. Aber dazu gleich mehr.

Seit Dezember waren die O2-Kabelanschlüsse bereits in einige wenigen Shops buchbar – sofern sie denn Lockdown-bedingt geöffnet haben. Jetzt aber kannst du die Anschlüsse ganz normal online buchen oder die Hotline anrufen. „Der flächendeckende Kabelvertrieb ist für O2 ein entscheidender Hebel für ein beschleunigtes Wachstum im Festnetzgeschäft“, sagt Telefónica-Privatkundenvorstand Wolfgang Metze.

O2 mit exklusivem Zugang zum Vodafone-Netz

O2 ist der einzige Anbieter, der derzeit auf das Vodafone-Kabelnetz zugreifen kann. Diese Möglichkeit geht zurück auf ein vor knapp zwei Jahren unterzeichnetes Abkommen, das – so O2 – „O2 als einzigem Anbieter exklusiv langfristigen Zugriff auf die bundesweite Kabelinfrastruktur von Vodafone sichert“. Hintergrund sind Auflagen aus der Übernahme von Unitymedia durch Vodafone. Nur der Anbieter eazy kann noch auf das Vodafone-Netz zugreifen, ist aber nur ein Vertriebspartner von Vodafone.

Insgesamt erreicht O2 auf diesem Weg aktuell 24 Millionen Kabelhaushalte. Diese Zahl wird in den nächsten Jahren kontinuierlich ansteigen, da O2 unmittelbar vom weiteren Ausbau des Vodafone Kabelnetzes profitiert. Hinzu kommen jene Kunden, die O2 über DSL oder künftig auch über das Glasfasernetz der Telekom oder das Kabelnetz von Tele Columbus erreichen wird. Auch hier gibt es entsprechende Vereinbarungen. Derzeit ist der Zugang zum Vodafone-Kabelnetz auf maximal 300 Mbit/s pro Anschluss limitiert, der schnellste O2-Tarif bietet 250 Mbit/s. Perspektivisch sei aber mehr möglich, heißt es von O2. Mit der Nutzung von O2 im Vodafone-Netz nutzt du nach Angaben von O2 übrigens auch das Backbone- und Transport-Netz von O2.

Das sind die Tarife

O2 bietet Tarife mit verschiedenen Datenraten an. Neukunden, die sich für einen Laufzeitvertrag entscheiden, bekommen in den ersten zwölf Vertragsmonaten jeweils 10 Euro Rabatt. Bestandskunden, die bereits ein O2 Produkt nutzen und zusätzlich einen O2 my Home Tarif abschließen, profitieren vom Kombi-Vorteil. Das heißt, pro Monat gewährt ihnen O2 einen Preisnachlass von 10 Euro. Der Tarif O2 my Home M mit 50 Mbit/s kostet damit dauerhaft 19,99 Euro im Monat.

Ganz identisch sind die Tarife im Kabel übrigens nicht mit denen, die es per VDSL, Glasfaser oder LTE gibt. Denn wie ein Blick in die Tabelle zeigt: Der Upstream ist im Kabelnetz deutlich langsamer als über die anderen Technologien. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist also vor allem für Kunden, die auch viele Daten ins Netz schicken, schlechter.

o2 my Home S o2 my Home M o2 my Home L o2 my Home XL o2 my Home XXL Zielgruppe Wenignutzer Normalnutzer Vielnutzer Powernutzer Anspruchsvolle Datenrate (bis zu) 10 Mbit/s 50 Mbit/s 100 Mbit/s 250 MBit/s 1.000 Mbit/s Upload DSL/Glasfaser/LTE

(bis zu) 2 Mbit/s 10 Mbit/s 40 Mbit/s 40 Mbit/s 200 Mbit/s Upload Kabel

(bis zu) - 4 Mbit/s 6 Mbit/s 25 Mbit/s - Datenvolumen 100 GB Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 24,99 Euro 29,99 Euro 34,99 Euro 44,99 Euro 59,99 Euro Neukundenrabatt 10 Euro/Monat im ersten Jahr 10 Euro/Monat im ersten Jahr 10 Euro/Monat im ersten Jahr 10 Euro/Monat im ersten Jahr 10 Euro/Monat im ersten Jahr Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt Young-Vorteil 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt Mögliche Anschluss-Technologien VDSL, Glasfaser, LTE/5G VDSL, Kabel, Glasfaser, LTE/5G VDSL, Kabel, Glasfaser, LTE/5G VDSL, Kabel, Glasfaser Glasfaser Laufzeit 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen

Als Modem bietet O2 die FritzBox 6660 Cable für monatlich 4,99 Euro an. Die kannst aber auch dein eigenes Kabelmodem nutzen.