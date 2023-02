Nur im März: Amazon verschenkt zahlreiche Story-Games für PC

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir hier unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im März kostenlos gibt.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im März

2. März: „Baldur’s Gate: Enhanced Edition“

9. März: „Adios“

9. März: „I am Fish“

16. März: „Faraway 3: Arctic Escape“

23. März: „Book of Demons“

23. März: „Peaky Blinders: Mastermind“

30. März: „City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition“

Der Monat startet mit einem storylastigen Kult-RPG, „Baldur’s Gate: Enhanced Edition“, das dich in die Welt von Dungeons and Dragons entführt. Wer also Fan von kreativen Spielen mit genialer Story ist, der sollte das Angebot auf keinen Fall verpassen. Kurz darauf geht es mit „Adios“ weiter, das dich in einen Krimi eintauchen lässt. Du schlüpfst in die Rolle eines Schweinefarmers, der eng mit dem Mob zusammenarbeitet. Der Mob darf seine Leichen an deine Schweine verfüttern, im Gegenzug erhältst du Sicherheit und Immunität. Nun entscheidest du aber, dass du dieses Leben hinter dir lassen möchtest und als der Mob mit einer Leiche vor dir steht, verwehrst du ihm die Entsorgung. Was passiert nun?

Generell scheint Prime Gaming in diesem Monat einen Fokus auf Spiele zu legen, die kreative und oft komplexe Geschichten erzählen. Das letzte Spiel des Monats „City Legends: Trapping in Mirror“ lässt dich beispielsweise deine eigene Geschichte schreiben, indem du Puzzles löst. Bleibe also bis zum Ende dran und sicher dir die spannenden und vor allem kostenlose Spiele des Monats.

In-Game Boni mit Prime Gaming

Bereits bekannte Partnerschaften

Natürlich gibt es auch im März wieder zahlreiche Vorteile für dich, die du dir mit Prime Gaming sichern kannst. Unter anderem gibt es für dich Inhalte für “FIFA 23”, “Madden 23”, “Fall Guys”, “Valorant” und viele mehr. Auch für GTA Online kannst du dir im Februar wieder zahlreiche Vorteile sichern, wie beispielsweise massenhaft In-Game Währung. Eine Übersicht über alle Vorteile findest du auf der offiziellen Seite von Prime Gaming.

Genshin Impact und LoL

Diesen Monat findet der neunte exklusive „Genshin Impact“-Drop bei Prime Gaming statt. Ab dem 1. März kannst du dir kostenlos die „Flügel des Sternenbanketts“ sichern. Es handelt sich dabei um einen Gleiter, der an Flügel erinnert und von einem Fest aus einer anderen Welt inspiriert ist. Wer sich zwischen Dezember 2022 und März 2023 mindestens vier der acht „Genshin Impact“-Pakete gesichert hat, erhält außerdem einen exklusiven Drop. In den ersten beiden Juni-Wochen wird dieser automatisch an deine In-Game-Mailbox geschickt.

Auch für „League of Legends“ und „League of Legends Wild Rift“ gibt es diesen Monat besondere Boni. Bis zum 16. März kannst du dir für „League of Legends“ die neuste Prime Gaming Capsule mit 350 RP, 5 Mystischen Essenzen, einem 1350 RP Skin und mehr sichern. In „League of Legends: Wild Rift“ kannst du mit der „Zufällige Kugel“-Truhe einen Eindruck auf dem Spielfeld hinterlassen und markieren, wo du deine Feinde besiegt hast.