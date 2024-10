Nur für kurze Zeit: Top-bewertetes Adventure-Game kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein Game sichern, das einfach Spaß macht. Um die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 10. Oktober um 17 Uhr.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store

„Bear and Breakfast“

Diese Woche geht es direkt mit einem weiteren niedlichen Spiel weiter. „Bear and Breakfast“ ist ein kuscheliges Casual-Game, in dem du dein eigenes B&B Hotel leitest. Gemeinsam mit deinen tierischen Freunden übernimmst du eine verlassene Hütte im Wald und gestaltest sie ganz nach deinen Wünschen. Du kannst jeden Raum individuell gestalten und Gäste so in dein Hotel locken.

Doch der Simulations-Aspekt ist nicht das einzige Interessante an diesem Spiel. Bear and Breakfast bietet dir ebenfalls eine tolle Story, die es zu erleben gilt. Das Spiel ist nur in dieser Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Normalerweise zahlst du etwa 20 Euro für das Spiel.

Bear and Breakfast ist eine niedliche Simulation.

Nächste Woche im Epic Games Store

„Empyrion – Galactic Survival“

Wolltest du schon immer einmal den Weltraum erkunden, aber Starfield und Co. sind nicht ganz dein Style? Dann solltest du nächste Woche auf jeden Fall „Empyrion – Galactic Suvival“ ausprobieren. In dieser Weltraum-Sandbox-Experience geht es ums pure Überleben. Das Spiel vereint gekonnt Elemente aus Weltraum-Simulationen, Aufbauspielen, Survival Games und First-Person Shootern. Du kannst überall bauen und den Planeten so nach deinen Wünschen gestalten.

Empyrion ist ursprünglich im Jahr 2020 veröffentlicht worden. Bei Steam hat das Spiel überwiegend positive Bewertungen erhalten und kostet dich normalerweise 20 Euro. Nächste Woche kannst du es dir jedoch kostenlos im Epic Games Store sichern.

Empyrion ist ein Weltraum-Survival Game.

„Outliver: Tribulation“

„Outliver: Tribulation“ ist ein gruseliges Horrorspiel, das erst ab 18 Jahren freigegeben ist. Es vereint afrikanische Mythologie mit Survival-Horror und Souls Elementen. In Outliver tauchst du in die Rolle einer Soldatin ein, die sich in einer übernatürlichen Welt wiederfindet. Du kannst ihr nur entkommen, indem du an einem alten Ritual teilnimmst. Das denkst du zumindest.

Nächste Woche kannst du dir Outliver kostenlos im Epic Games Store sichern. Normalerweise kostet dich dieses Spiel etwa 7 Euro. Bei Steam hat das Spiel positive Bewertungen erhalten, doch es scheint, als würden noch nicht viele Leute das Spiel kennen. Nutze also deine Chance, einen Blick ins Spiel zu werfen.